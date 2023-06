Inspeção identifica irregularidades no Espaço Gonzagão

Uma inspeção foi realizada na manhã desta quinta-feira (22). Crédito: Divulgação/MPBA

Em inspeção realizada na manhã desta quinta-feira (22), uma equipe de promotores de Justiça e servidores do Ministério Público estadual identificou irregularidades nas saídas de emergências do Espaço Gonzagão, onde está acontecendo a festa de São João no Município de Senhor do Bonfim.



Estiveram presentes os promotores de Justiça Rui Gomes Sanches Júnior e Ítala Suzana da Silva Carvalho Luz; o subtenente da Polícia Militar, Adnaldo José dos Santos Júnior; e integrantes do Corpo de Bombeiros (CB).

Na ocasião, os membros do CB informaram aos promotores de Justiça que a montagem da estrutura do evento não teria sido executada de acordo com os parâmetros definidos no projeto aprovado, sobretudo em relação às saídas de emergência e a instalação de extintores de incêndio.

Além disso, o Corpo de Bombeiros informou que há irregularidades no parque de diversões instalado no Espaço Gonzagão e que não foi apresentado projeto de segurança contra incêndio para os equipamentos existentes na Praça Nova do Congresso (Circuito Assis do Acordeon). O CB deu o prazo de um dia para a empresa concessionária apresentar a documentação do parque de diversões do Espaço Gonzagão.

Ainda na manhã desta quinta-feira, ocorreu uma reunião na sede da Promotoria de Justiça de Senhor do Bonfim, onde foi apresentada a estratégia de atuação do MP durante o plantão de São João aos representantes do Município. Estiveram presentes os promotores de Justiça Rui Gomes e Itala Suzana da Silva; o prefeito de Senhor do Bonfim, Laércio Muniz, e a secretária de Administração, Darlene Pinto, além de representantes da concessionária responsável pelo Espaço Gonzagão. Os promotores de Justiça apresentaram as inconformidades verificadas no espaço, que poderão comprometer a segurança da população.

O prefeito Laércio Muniz se comprometeu a sanar as irregularidades junto ao Corpo de Bombeiros. Ficou decidido também que o Município encaminhará ao MP relatório técnico, firmado por profissional habilitado, no qual atestará que as irregularidades na Praça Nova do Congresso foram sanadas para promover a segurança do público. No local serão realizados, a partir de amanhã, dia 23, shows e apresentações diversas dentro da programação do São João.

Nova inspeção

Na tarde desta quinta-feira, os promotores de Justiça realizaram nova inspeção ao Espaço Gonzagão para verificar estrutura do Conselho Tutelar, os módulos de saúde e sanitários químicos destinados para pessoas com deficiência. Também foi verificado se as barracas de venda de bebida alcóolica e de alimentos estavam com o selo de inspeção da Vigilância Sanitária.