Ivete Sangalo canta na festa de São João da escola das filhas

A cantora Ivete Sangalo compareceu na festa junina da escola das filhas Marina e Helena, de cinco anos, nesta quarta-feira (21). O momento foi publicado nas redes sociais da influenciadora Sthe Mattos, que participou do evento com o filho Apolo, de quatro anos.



No vídeo, Veveta aparece ao lado das gêmeas e da banda de forró cantando "Pedras que Cantam".



"Você vai na apresentação da escola do filho e simplesmente encontra quem? Veveta te amo", escreveu Sthe.