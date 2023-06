Me Escuta: conheça a música de  Jairo Barboza, nascido em Mundo Novo, que é o Forrozeiro Prime

O cantor Jairo Barboza (@jairobarboza), mais conhecido como Forrozeiro Prime, garante o São João regado ao forró que embala a dança coladinha e apresentações de quadrilha. “Viemos de uma pandemia em que passamos dois anos sem ter contato com ninguém, sem dançar coladinho. Então essa música tem aquele ritmo do forró universitário e romântico para levar aconchego”, descreve Jairo sobre a música 'Me Escuta'.