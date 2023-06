Missas são celebradas neste sábado em homenagem a São João Batista

No dia dedicado a São João Batista, 24 de junho, foi realizada uma missa às 10h deste sábado na matriz da Paróquia de São João Batista, na Avenida Vasco da Gama. O ato foi presidido pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha. Outras duas missas serão celebradas neste sábado, em homenagem a São João Batista na paróquia: às 16h, presidida pelo padre Adilton Pinto Lopes e às 19h, celebrada pelo cônego Jair Arlêgo Carvalho Júnior.

Como parte da programação, após a Celebração Eucarística está sendo realizada uma quermesse no pátio da Igreja. É importante ressaltar que a comunidade também pode contribuir com os custos da festa, adquirindo o bilhete do sorteio, que ocorrerá após a última missa deste sábado, que custa R$ 5. Na oportunidade serão sorteados um balaio junino e um Air Fryer, e o interessado em participar pode entrar em contato com a secretaria paroquial pelos telefones (71) 3261-0217 / 98833-0217.