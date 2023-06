Mulher é presa no Parque de Exposições após esfaquear companheiro

Uma vendedora ambulante foi presa em flagrante por tentativa de homicídio durante a festa de São João no Parque de Exposições, em Salvador, neste sábado (24) à noite. A mulher, que tem 37 anos, foi conduzida para a Delegacia Especial de Área (DEA) por um funcionário da empresa de segurança privada do evento após ter ferido seu companheiro com um golpe de faca durante uma briga.



A vítima, de 29 anos, foi socorrida para uma unidade de saúde. A suspeita será interrogada sobre a motivação do crime e passará por exame de lesão corporal no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Em seguida, ela ficará à disposição da Justiça enquanto aguarda a audiência de custódia.