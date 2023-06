Parque de Exposições reúne 85 mil pessoas em segundo dia de festa

Zé Vaqueiro foi uma das atrações da sexta-feira, em Salvador. Crédito: R5produtora/ Divulgação

Cerca de 85 mil se reuniram para curtir a segunda noite de São João no Parque de Exposições, em Salvador. A noite de sexta-feira (23) contou com grandes atrações e muita música.



O cantor Matheus Fernandes, que levou muito forró para o festejo, encerrou o dia com um repertório recheado de sucessos. Músicas como Sonâmbulo, Baby Me Atende, Coração Cachorro, Altas Loucurinhas, entre outras, levaram o povo ao delírio. O artista comemorou muito a sua primeira vez no São João da Bahia. “Que showzaço, Salvador! Foi bonito demais Muito obrigado!”, disse.

Antes do cantor cearense, quem se apresentou foi Zé Vaqueiro, um dos expoentes do piseiro no Brasil. O artista foi assunto em Salvador, com um show cheio de sucessos e muito dançante. "Eu me sinto honrado demais em poder levar a música nordestina para tantos lugares. Eu sei da minha responsabilidade em representar a minha cultura, por isso me dedico tanto no que faço. Muito obrigado, Salvador!", disse Zé Vaqueiro.

Os irmãos Clayton & Romário também fizeram a festa do público. A dupla, que canta desde criança, é a atual revelação da música sertaneja no Brasil, e soma milhões de ouvintes nas plataformas de áudio. Durante o show no São João da Bahia, no Parque de Exposições, na noite desta sexta, dia 23, a dupla agitou o público com os sucessos Namorando ou Não, Olha o Dedim e muitos outros.

Na mesma noite, também se apresentaram o sertanejo Thiago Brava, a banda Seu Maxixe, a dupla Hugo e Guilherme e as cantoras Simone Mendes e Mari Fernandez, que em seu show contou com a participação especial da dupla Hugo e Guilherme.

Confira as atrações deste sábado (24):

18h - Kart Love



19h - Vitor Fernandes

20h10 - Lauana Prado

21h40 - Maiara e Maraísa

23h10 - Jorge e Mateus

0h40 - Diego e Vitor Hugo

2h10 - Tayrone

3h40 - Jonas Esticado