Postos realizam mais de 2 mil testes de IST no 1° dia de São João

Foram realizados 2.064 exames. Crédito: Divulgação/Sesab

Nesta quinta-feira (22), primeiro dia de funcionamento dos sete postos de testagem de infecções sexualmente transmissíveis (IST) montados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) para o período de São João, foram realizados 2.064 exames.



São testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis, hepatite C e hepatite B. Do total, dois foram positivos para HIV e 27 para sífilis. As unidades estão instaladas em Amargosa, Cachoeira, Irecê, Salvador, Santo Antônio de Jesus e Senhor do Bonfim.

Além dos testes, nos postos está sendo feito trabalho educativo com distribuição de material informativo e preservativos masculinos e femininos. Foram entregues 182.190 unidades, sendo 150 mil nas ações nos municípios e 32.190 nos postos de testagem.

Conforme a coordenadora de Doenças e Agravos Transmissíveis da Sesab, Eleuzina Falcão, todas as pessoas que tiveram testes positivos foram orientadas e já saíram com encaminhamento para início do tratamento. “É preciso assegurar para as pessoas que, em caso de resultado positivo, elas terão essa assistência. Então, os positivados já saem daqui com o encaminhamento para serem atendidos por uma equipe multiprofissional e com todo o direcionamento necessário”, afirma.

Além dos postos de testagem, a Sesab montou em Salvador dois módulos de saúde para assistência, um no Pelourinho e outro no Parque de Exposições. Nas duas unidades foram realizados 69 atendimentos, dos quis 67 foram resolvidos no próprio local.

“O Governo do Estado montou uma estrutura para que o São João na Bahia tenha o destaque que merece ter. Na área da saúde, estamos preparados para atender as eventuais ocorrências. Além das unidades de testagem e de assistência nos locais das festas, reforçamos o atendimento nos hospitais que são referências para o atendimento a queimados”, destaca a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

Atendimentos no HGE

O Hospital Geral do Estado, em Salvador, registrou nas últimas 24 horas, três atendimentos relacionados ao São João. Foram duas entradas por conta de queimaduras por fogos de artifício e uma por explosão de bomba.