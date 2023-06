PRF apreende moto adulterada e realiza prisão por porte ilegal de arma

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia registraram duas ocorrências criminais nesta quinta-feira (22). As ações aconteceram em trechos baianos das BRs 116 e 324.



A primeira ocorrência foi registrada às 12h30 no Km 617 da BR 324, em Salvador. Os PRFs realizavam fiscalização da Operação dos Festejos Juninos, quando flagraram o condutor uma motoneta Honda/PCX 150 trafegando pelo acostamento da rodovia.



Foi dada ordem de parada e os policiais constataram que o veículo estava com os caracteres adulterados. O condutor apresentou um documento falso.