Produtos juninos ficam até 55% mais caros em 2023

Na casa da estudante Isabela dos Santos, 24 anos, o bolo de aipim é item obrigatório no São João. A família gosta tanto da iguaria que faz duas, uma para os convidados e outra para tomar café da manhã no dia seguinte, mas, em 2023, a fatia que a jovem vai comer terá que ser menor. É que está faltando mandioca no mercado e o preço do produto disparou. No Centro de Abastecimento da Bahia (Ceasa), por exemplo, o aumento foi de 55%.

Dona Isaura, mãe de Isabela, arregalou os olhos ao ver o preço do produto na Feira de São Joaquim e questionou o vendedor: “Está de R$ 3,35 o quilo, é isso mesmo, menino? Meu Deus, desse jeito a festa de São João vai virar um piquenique”, brincou.

A Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca (ABAM) divulgou uma nota, na terça-feira (6), informando que há uma tendência de estabilização de preços do produto, e explicou o motivo do reajuste.

“A oferta da raiz reduziu na última semana, porque, com as chuvas, muitos produtores priorizaram o plantio. Com pouca mão de obra disponível no campo, ao optar pelo plantio, os produtores tiveram que parar a colheita, já que não há trabalhadores suficientes para atuar nas duas frentes. Outros produtores preferiram fazer a poda e deixar a colheita para o próximo ciclo”, diz a nota.

Na Ceasa, a saca com 30kg está custando R$ 70. Em 2022, nessa mesma época do ano, era possível comprar por R$ 45. Se a alta nos preços estivesse contida apenas no aipim seria bom, mas, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), na comparação de dez ingredientes recorrentes nas comidas típicas juninas, oito tiveram aumento.

O motorista por aplicativo Davi Conceição, 39 anos, coçou a cabeça enquanto fazia as contas e escolhia o amendoim. “Na feira é mais comum encontrar o pessoal vendendo sob medida, não é o quilo. Não sei o que é pior, porque está tudo caro. Vou levar, porque São João sem amendoim não tem graça, mas dá para ver que teve um reajuste em relação ao ano passado. Lembro que levei mais do que vou levar agora”, disse.

Tanto na Feira de São Joaquim como na Feira das Setes Portas, o preço alterna de acordo com o tamanho dos recipientes que servem de medida, os menores custam R$ 5 e os maiores podem chegar a R$ 12. O produto teve aumento de 33% no preço, na Ceasa, o mesmo percentual dos ovos brancos usados para fazer os bolos da festa. Em 2022, a caixa com 30 dúzias custava R$ 168 e, agora, está de R$ 225, ou seja, 33,9% mais caro.

O vendedor Antônio Lima, 55 anos, explicou que os reajustes foram sentidos por todos e que não houve como segurar o repasse para o consumidor. Ele aconselha a quem ainda não comprou os produtos que se apresse porque a expectativa é de novos aumentos em breve.

“Não é segredo para ninguém que, mais próximo da data da festa, maiores são os preços dos produtos. Isso acontece no São João, Natal, Semana Santa e em outras épocas festivas do ano. Existe as leis do mercado, mas também há as questões climáticas, aumento no preço de combustíveis. Tudo interfere no preço final”, contou.

Além disso, quem compra antes consegue descontos. Uma vendedora de leite de coco disse que a garrafa custa R$ 6, mas que poderia fazer por R$ 5. Quatro unidades de jenipapo custam R$ 6, mas “tem conversa”, afirmou outro vendedor. A dona de casa Jamile Costa, 44 anos, contou que é preciso pesquisar.

“Quem quer fazer feira tem que bater perna, procurar, conversar com os vendedores e pechinchar. Nunca sair comprando logo de cara, sem olhar outras opções antes. O coco seco está de R$ 3 fora da feira, mas achei uma barraca dentro que vende por R$ 2”, contou, enquanto segurava duas sacolas pesadas.

A trégua no mau tempo permitiu que os soteropolitanos saíssem de casa e o movimento nos corredores das feiras está intenso, mas os comerciantes disseram que esperam que a vendas estejam mais aquecidas nas próximas semanas.

Contramão Na contração dos reajustes o milho amarelo, aquele usado para assar na fogueira ou cozinhar com água e sal, teve redução de preço. Em 2022, a saca com 30 kg custava R$ 65 na Ceasa, em 2023, o mesmo produto sai por R$ 60, uma redução de 7,6%. A aposentada Maria Aparecida Assis, 66 anos, recorda que comprou a espiga por R$ 1,20.

“Este ano, estou encontrando de R$ 1 [na Feira de São Joaquim], pelo menos essa alegria no meio de tanta carestia. A carimã está mais cara. Ano passado comprei de R$ 7, e agora só se acha de R$ 8. Já a tapioca e o milho branco em todo canto são R$ 10. A laranja está saindo por R$ 2,50 o quilo, mas vi uma barraca vendendo a R$ 8 a saca”, disse.

Na Feira das Sete Portas, o preço do milho é de três espigas por R$ 5, mas alguns vendedores estão topando baixar para quatro unidades pelo mesmo valor depois de uma conversa. Clientes contaram que o milho nas feiras dos centros está custando o mesmo nas periferias.

A batata-doce também foi na contração do aumento e manteve o mesmo preço de 2022, sendo vendida por R$ 120 a saca com 35 kg. Nas feiras tem custado, em média, R$ 3 kg. Já o coco seco teve 25% de reajuste, e o açúcar cristal usado para fazer os bolos juninos aumentou quase 5% na balança. O licor alterna de acordo com o sabor, marca e tamanho da garrafa, mas em média o litro tem saído por R$ 20.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) foi procurada, mas informou que não conseguiu uma fonte a tempo para responder a reportagem.