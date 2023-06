Programação do São João de Feira de Santana sofre alteração

A programação do Feira Cidade Forró foi alterada, sendo acrescentadas mais três atrações contratadas pelo Governo do Estado. A inclusão de novas atrações na grade foi solicitada somente na manhã desta sexta-feira (23), data de abertura da festividade em Maria Quitéria, Tiquaruçu e Jaguara.



Foram colocadas na grade a banda Dona Enkrenka, no dia 25, em São José; Neném do Acordeon no dia 30 e Jaldo Rodrigues no dia 1º, ambos no São Pedro de Bonfim de Feira. Também deverá ser incluída a Quixabeira da Matinha na programação de São José, no entanto a Prefeitura ainda aguarda a confirmação do Governo do Estado.