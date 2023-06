Programação dos festejos juninos de Salvador terá 45 atrações

. Crédito: Foto: Divulgação/Secom GOVBA

A programação para os festejos juninos de Salvador vai contar com 45 atrações durante quatro dias de festas no Parque de Exposições, Centro Histórico e Paripe. O anúncio da grade diversificada de artistas, que conta com nomes como Alceu Valença, Flávio José, Jorge e Mateus, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Wesley Safadão, aconteceu nesta terça-feira (6), já em clima junino, no Parque de Exposições da capital baiana.

Escolhido intencionalmente como local de anúncio, no Parque a festa acontece a partir do dia 22 de junho e vai até o dia 24. Na abertura dos festejos, sobem ao palco artistas de expressão do sertanejo, forró e arrocha. Confira a programação completa:

Parque de Exposições

Quinta-feira (22/06)Dorgival Wesley Safadão Thiago Aquino Xand Avião Nadson Ferinha Priscila Senna Hugo e Guilherme Sexta-feira (23/06)Thiago Brava Mari Fernandez Matheus Fernandes Zé Vaqueiro Seu Maxixe Simone Mendes Junior Marques Clayton e Romário Sábado (24/06)Jorge e Mateus Maiara e Maraísa Lauana Prado Diego e Victor Hugo Vitor Fernandes Tayrone Jonas Esticado No Pelourinho, a programação será realizada no período de 22 a 25 de junho, com atrações diárias que vão movimentar os largos Tereza Batista, Quincas Berro D’Água, Pedro Archanjo, além do Largo do Pelourinho. O evento ocupará também o Terreiro de Jesus, que receberá, diariamente, grandes atrações juninas. Confira a programação completa:

Centro Histórico (Terreiro de Jesus)

Quinta-feira (22/06)Alceu Valença Lara Amélia Larissa Marques Sexta-feira (23/06)Falamansa, Clayton e Romário Carneirinho Sábado (24/06)Thiago Brava Geraldo Azevedo Gilmelândia Domingo (25/06)Flávio José Flor de Mandacaru Já em Paripe, acontece o Campeonato de Quadrilhas Juninas, do dia 8 a 11 de junho. A população do subúrbio ainda contará com dois dias de shows com nomes de peso como Saulo e Tarcísio do Acordeon. Confira a programação musical:

Paripe

Sexta-feira (23/06)Marcinho Sensação Kevi Jonny Nenho Sábado (24/06)Tarcísio do Acordeon Saulo Pedro Libe Festa estendida

As celebrações juninas irão se estender no Parque de Exposições, que será palco para mais shows, no final de semana do 2 de Julho, Dia da Independência da Bahia. Na ocasião, irão se apresentar artistas como Zé Neto e Cristiano, João Gomes, Solange Almeida, Leo Santana, Daniela Mercury e Bell Marques. Confira atrações:

Sexta-feira (30/06)Japinha Conde Filomena Bagaceira Kevi Jonny Iguinho e Lulinha Danniel Vieira Zé Neto e Cristiano Pablo João Gomes Sábado (01/07)Lincoln Estakazero Solange Almeida Nattan Leo Santana Del Feliz Tarcísio do Acordeon Adelmário Coelho Lincoln Domingo (02/07)Daniela Mercury Dan Valente Parangolé Bell Marques Tuca, Psirico Banda Eva Timbalada Filipe Escandurras São João Sinfônico

As festas populares também são celebradas em concertos da Orquestra Sinfônica da Bahia. Pelo sétimo ano consecutivo, a Osba realizará o seu projeto São João Sinfônico, no dia 8 de junho, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A apresentação terá o título de “O Xote das Meninas”, com um repertório formado, exclusivamente, por músicas juninas feitas por compositoras com regência do maestro Carlos Prazeres.

Arraiá da Ceasinha

Entre os dias 6 de junho e 2 de julho, sempre de sexta a domingo, será realizado o projeto Arraiá da Ceasinha. O evento, promovido pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), acontece na Ceasa do Rio Vermelho, conhecida como Ceasinha, para atrair visitantes e fortalecer o equipamento comercial como ponto turístico da capital, no âmbito do segmento do Turismo Cultural Gastronômico.

Investimento de milhões

Durante o anúncio da programação do São João da Bahia, o Governo do Estado divulgou que o investimento nos festejos juninos do estado já chegam a quase R$112 milhões. Só em Salvador foram injetados R$18 milhões para ampliar as celebrações do período junino.

Proporcional aos investimentos, a expectativa é que os festejos gerem R$1,5 bilhão de receita para a Bahia. "Isso é um reflexo direto na geração de emprego e na geração de renda para os baianos. É essa festa que estamos preparando, o maior São João do Brasil, que tem que ser na Bahia", ressaltou Maurício Bacelar, secretário do Turismo do Estado da Bahia.

Com apoio declarado a cerca de 280 municípios baianos para a realização da festa junina, o governador Jerônimo Rodrigues disse que espera receber mais de um milhão de pessoas no estado. "Nossa expectativa é de um milhão e meio de pessoas de outros estados e países, que virão apreciar e participar do nosso São João, Santo Antônio e São Pedro", afirmou.

Entre os dias 18 e 24 de junho, a previsão é de que mais de 163 mil usuários embarquem pelo Terminal Rodoviário de Salvador em direção ao interior do estado. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), é esperado movimento acima de 42 mil passageiros, no dia 23 de junho.

São Francisco do Conde, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Cachoeira, São Félix, Muritiba, Senhor do Bonfim, além das cidades do Litoral Norte e Chapada Diamantina, estão entre os destinos mais procurados. Para o período, além dos 540 horários regulares, estão previstos outros 400 horários extras. Caso a demanda aumente, novos horários poderão ser disponibilizados.