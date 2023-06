Quarto criminoso é localizado por reconhecimento facial no São João

Um homem com ordem de prisão foi o quarto preso com ajuda do Sistema de Reconhecimento Facial da SSP, durante os festejos juninos na Bahia. O homem foi capturado neste sábado (24), no Camaforró, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.



A ferramenta emitiu um alerta de 94,46% para a presença do procurado pela Vara de Família da cidade, por dívida com pensão alimentícia. Ele foi conduzido à 18ª Delegacia Territorial (DT).



Durante eventos na capital e interior do estado, a tecnologia ajudou na prisão de outros três criminosos, com mandados por tráfico de drogas e roubo.