Quase 1,5 mil kg de recicláveis são recolhidos no 1° dia de São João

O primeiro dia de festejos de São João, nas Vilas Juninas dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, do projeto Arraiá Sustentável e Solidário no São João da Bahia, no Pelourinho e Parque de Exposições, foi de muito trabalho. Quase uma tonelada e meia de resíduos foram retirados do meio ambiente, sendo 555,5kg de alumínio, 304,5kg de PET, 323,2kg de plástico e 127,6kg de papelão.



Na noite da quinta-feira, além da venda dos materiais já coletados, os trabalhadores também puderam se cadastrar para pegar o kit, contendo uma mochila, uma calça, uma camisa, um par de botas, um par de meias, um par de luvas, uma capa de chuva e saco para a coleta de materiais, e tirar algumas dúvidas.

“Quando se fala de 1º dia, ainda estamos arrumando a casa, organizando as coisas, para nos dias seguintes, começarmos com todo vapor. Mas, se tratando de 1º dia, o movimento está ótimo”, avaliou Elias Pires, cooperativado e um dos gestores do projeto, da vila do Pelourinho.

“Essa e a segunda vez do Arraiá, no Parque [Exposições]. Nessa 2ª edição temos essa novidade. Duas vilas juninas. Uma aqui, outra no Largo da Tieta, no Pelourinho. A expectativa é atender 420 catadores e catadoras”, explicou Joílson Santana, coordenador executivo da ONG Centro de Arte e Meio Ambiente - CAMA.

Cerca de 132 catadores e catadoras de 11 cooperativas e associações se revezam, nas duas vilas, para acolherem os profissionais autônomos. Durante os dias de festa, além de comercializarem seus materiais por um preço justo, os trabalhadores também receberão uma bonificação de R$30 se atingir a meta. Ou seja, o valor a mais é dado a cada 15 de latinha de alumínio e 10kg de plástico e PET. O kg da lata está saindo por R$4,00, o do plástico por R$0,50 e do PET por R$1,00. “A cada 10 quilos de plástico e R$15 de alumínio, o catador ganhar R$30 a mais, no valor do material”, reafirmou Joílson Santana, coordenador executivo da CAMA.

A ação é coordenada pelas cooperativas e associações Cooperguary, Caec, Camapet, Coocreja, Cooperes, Canore, Crun, Cooperbrava, Cooperbari, Canarecicla e Coleta Cidadã e a ONG Centro de Arte e Meio Ambiente - CAMA, que compõem o Fórum Estadual Lixo e Cidadania da Bahia – FLC-Ba. A expectativa que nesta edição sejam retirados do meio ambiente cerca de 12 toneladas de resíduos sólidos.

O projeto, que tem o apoio do Governado do Estado, através da SETRE, SEMA e da CAR, tem como objeto fomentar o de catadores e catadoras de materiais recicláveis, implementando assim as leis 12.305/10 e 12.932/14 que institui a política nacional e estadual de resíduos sólidos, favorecendo a diminuição dos impactos socioambientais, fomento à economia criativa, empreendedorismo e inovação e a geração de trabalho e renda.