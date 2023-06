Quina de São João faz oito novos milionários; veja os números sorteados

Suspende a ressaca de São João e pode começar a conferir os números da Quina de São João, porque oito sortudos acertaram os cinco números e vão levar uma bolada de mais de R$ 27 milhões pra casa. O sorteio do concurso 6.172 aconteceu neste sábado (24). O prêmio de R$ 216.787.644,54, o maior da história do sorteio, foi dividio entre os oito ganhadores. Os números que sorteados foram 12 - 13 - 45 - 47 - 70. Além dos oito sortudos, 2.567 apostas acertaram a quadra, e ganharam R$ 7.431,19 cada. 194.275 pessoas acertaram três números e levaram R$ 93,51 cada. 4.960.265 jogos acertaram duas dezenas e devem receber R$ 3,66 cada.

Assim como a Mega da Virada, a Quina de São João não acumula. Então, caso ninguém acertasse os cinco números, o prêmio seria dividido entre as apostas que acertassem quatro dezenas e assim por diante.

