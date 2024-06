FOFURA

Recém-nascidos ganham sessão de fotos com temática junina; veja fotos

O ensaio envolveu mães, profissionais de saúde e bebês internados no Hospital da Criança, em Feira

Recém-nascidos internados no Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana, participaram de um ensaio fotográfico com tema junino. O ensaio envolveu as mães, os profissionais de saúde e os bebês, que estão internados em unidades de cuidados intermediários.