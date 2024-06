ALERTA

Saiba quais são os cuidados necessários com os pets no período junino

O clima junino traz, além de muita música e comidas típicas do período, os tradicionais fogos de artifício. No entanto, o barulho dos traques, bombas e espadas acaba assustando os animais de estimação, que têm audição e visão bastante apuradas em relação aos humanos. Para curtir o período com segurança e conforto com os pets, é necessário seguir algumas dicas.