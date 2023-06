Salários dos servidores municipais serão antecipados para a véspera do São João

Os servidores municipais terão o pagamento dos salários de junho antecipados para a próxima sexta-feira (23), véspera do São João. A informação foi divulgada pelo prefeito Bruno Reis, nesta quinta-feira (15).



As empresas terceirizadas devem também antecipar os pagamentos. “Portanto, todos poderão passar o São João esse ano com 100% do salário antecipado”, disse o chefe do Executivo municipal, em vídeo publicado nas redes sociais. “Inclusive, estamos antecipando também para que as principais empresas terceirizadas do município possam pagar os salários antes do São João”, afirmou o prefeito.