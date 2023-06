São João: ambulantes têm até este sábado (3) para se credenciar para festa em Salvador

Os vendedores ambulantes interessados em trabalhar no São João de Salvador, no Parque de Exposições, têm até este sábado (3), das 8h às 12h, para se credenciar para os festejos. O serviço, prestado gratuitamente, na unidade do SineBahia na estação de metrô Pituaçu, foi iniciado na quinta-feira (1º) e dá direito a trabalhar durante os seis dias de evento.

Nos dois primeiros dias, o cadastramento foi destinado àqueles que trabalharam na edição do ano passado, e, no último, novos vendedores também poderão retirar a credencial. Para o credenciamento, os ambulantes devem ter em mãos original e cópia do documento de identificação oficial com foto, CPF, comprovante de residência e foto 3x4. Ao todo, são oferecidas 400 vagas.