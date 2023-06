São João de Cruz das Almas começa com estrutura de grandes festivais

São João de Cruz das Almas. Crédito: Fred Pontes/Agência Ativa

Com uma megaestrutura montada na Avenida Getúlio Vargas, a abertura oficial do São João de Cruz das Almas, um dos destinos mais procurados durante o período junino, aconteceu na noite desta quarta-feira (21) e foi marcada pela tradição, público animado e muito forró. A multidão se divertiu e dançou ao som de Santanna, o Cantador, além da tradicional Orquestra Forró Metal, Estakazero e Laços do Forró. O romantismo ficou por conta de Kevi Jonny, que fez o público cantar suas canções e encantou a juventude.

Os festejos acontecem no Circuito Luiz Gonzaga, um espaço que foi planejado para ser a casa do novo São João da cidade. O local é fechado e conta com uma praça de alimentação ampla e coberta, diversas barracas de bebidas, food trucks e um palco imponente com uma estrutura comparável ao de grandes festivais. No circuito, foram instaladas câmeras de videomonitoramento e detectores de metais nos quatro portões de acesso para garantir a segurança dos foliões.

“Estamos felizes em mais um ano poder oferecer toda a estrutura e trazer grandes nomes da música brasileira para o nosso São João. O Circuito Luiz Gonzaga está ainda mais acolhedor, com a grandiosidade que nosso público merece”, pontuou o prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos).

No ano passado, a cidade recebeu mais de 500 mil visitantes e, este ano, a expectativa é que esse número seja maior. De acordo com a prefeitura, o São João de Cruz das Almas é o maior evento turístico da cidade, que impulsiona a economia e é fonte de renda para as famílias cruzalmenses, gerando incremento no faturamento do comércio local de mais de 40%, acréscimo na contratação de mão de obra, que chega a mais de 6.200 empregos temporários.

A programação segue até domingo (25) com grandes apresentações do cenário nacional, como Wesley Safadão, Tarcísio do Acordeon, Xand Avião, João Gomes, Vitor Fernandes, Solange Almeida, Bell Marques, Bruno e Marrone e muito mais. Durante o dia, os moradores e turistas podem curtir atrações musicais locais e apresentações culturais no Circuito Alternativo Oton Silva, na Praça Senador Temístocles, centro da cidade, que conta ainda com a Vila Artesã Junina e a Feira da Agricultura Familiar.

Confira a programação:

Dia 22

20H - Paulinha Oliveira

21H30 – Xand Avião

23H – Vitor Fernandes

00H30 – Rasga Tanga

2H – Tarcísio do Acordeon

3H30 – Cicinho de Assis

Dia 23

20H – João Júnior

21H30 – Solange Almeida

23H- Forrozão das Antigas

00H30 – Daniel Vieira

2H- Wesley Safadão

3H30- Sarapatel com Pimenta

Dia 24

20H – Romeu e Renato

21H30 – Limão com Mel

23H - Bruno e Marrone

00H30 - Filipe Ramos

2H Bell Marques

3H30 Tanury

Dia 25

20H Haroldo Melo

21H30 Adelmario Coelho

23H Unha Pintada

00H30- Marcynho Sensação

2H João Gomes