São João de Feira de Santana terá Flávio José, Geraldo Azevedo e Falamansa; confira lista completa

Nesta quarta-feira (7), a pouco mais de duas da véspera de São João, foram divulgados os 15 nomes já confirmados para o 'Feira Cidade Forró', evento junino que será realizado em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. Serão cinco dias de festa.



Entre as atrações, estão Flávio José, Geraldo Azevedo e Falamansa. Complementam a lista Márcia Porto, Targino Gondim, Carlos Pitta, Lucas Viana, Sem Parea, Djalma Ferreira, Pablo, Chambinho do Acordeon, Anna Catarina, Paulo Bindá, Kixote é Esse e Os Clones.