'São João do Comércio': iniciada nesta quarta (7), campanha irá sortear carro e vale-compras

. Crédito: Divulgação/CDL Salvador

Teve início nesta quarta-feira (7) a segunda edição da campanha 'São João do Comércio', realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Salvador em parceria com outras entidades. A campanha, que irá durar até o dia 24, tem como objetivo movimentar as vendas em cerca de 3 mil lojas de shoppings e de rua em Salvador e região metropolitana (RMS) durante o período de festas juninas.

Assim como acontece em outras campanhas, como a 'Liquida Salvador' e a 'Salvador, Natal de Luz e Prêmios', haverá sorteio de prêmios. A cada cem reais em compras, o consumidor concorre a um carro HB20 Hatch ano 2023, zero km, e a cinco vale-compras de R$ 1 mil, cada.

O sorteio será realizado no dia 7 de julho, às 11h, na sede da CDL Salvador, localizada na Rua Carlos Gomes, 1063, no bairro dos Aflitos. O evento terá transmissão ao vivo, por meio das contas oficiais da CDL Salvador no Instagram e YouTube.

Como concorrer Para concorrer aos prêmios, basta fazer qualquer compra a partir de cem reais — e por qualquer meio de pagamento — nas lojas participantes. Em seguida, será entregue um cupom de participação. Além disso, compras feitas na maquininha de cartões Rede dão direito a cupons em triplo com o mesmo valor de pagamento.

Após realizar a compra e receber o cupom de participação, o consumidor deverá acessar o site appsaojoaodocomercio.com.br e cadastrar o cupom recebido. No portal da campanha, devem ser informados dados como nome, CPF, RG e endereço. Depois do cadastro, é necessário guardar as notas fiscais e comprovantes de pagamento, pois eles serão solicitados caso o cliente seja sorteado.

A segunda edição da 'São João do Comércio' é uma realização da CDL Salvador em parceria com o Sebrae Bahia. A campanha tem patrocínio da Rede e apoio da prefeitura de Salvador e do governo do estado.

SERVIÇOO quê: Segunda edição da 'São João do Comércio'Quando: de 7 a 24 de junhoOnde: pontos de venda espalhados por Salvador e RMS