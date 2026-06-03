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São João: hotéis para cães viram alternativa para proteger pets do barulho dos fogos

Com aumento na procura durante o período junino, serviços especializados apostam em rotina adaptada e suporte profissional

C Camila Botto

Publicado em 3 de junho de 2026 às 05:00

O Club do Focinho, em Piatã, conta com equipe capacitada para emergências e veterinária responsável Crédito: Divulgação

Com a chegada das festas de São João, o som das tradicionais bombas e fogos de artifício, que encanta muitas pessoas, pode representar um verdadeiro tormento para os pets.

Sensíveis a ruídos, muitos animais apresentam sinais de medo e ansiedade, o que leva tutores a buscarem alternativas para garantir mais conforto e segurança aos cães, entre elas, a hospedagem em hotéis especializados.

Segundo estabelecimentos do setor, a procura por vagas cresce consideravelmente neste período.

O aumento na procura exige planejamento e adaptação por parte dos hotéis, que intensificam cuidados e ajustam rotinas para atender às necessidades dos hóspedes de quatro patas.

“Mantemos uma equipe capacitada e preparada para atender os hóspedes com segurança e qualidade durante todo o ano. Nosso processo inclui avaliação comportamental, adaptação prévia e acompanhamento individualizado de cada cão. Trabalhamos sempre com um número confortável de hóspedes, priorizando o bem-estar dos animais e a qualidade dos cuidados oferecidos, em vez de estabelecer uma lotação máxima”, conta Ana Paula Canavarro, sócia da Au Au Creche Canina.

Além da maior demanda, os espaços investem em estratégias para reduzir o impacto dos ruídos externos.

“Já reformulamos alguns espaços em nossa área interna para abafar barulhos, buscamos trabalhar com cromoterapia, música e também gastamos muito a energia durante o dia para que este impacto seja minimizado na vida deles. Mas continuamos pensando, ano após ano, em formas de ajudar ainda mais os nossos cães nessa época tão desafiadora”, revela Luis Fernando Pereira, sócio do Club do Focinho.

Na Au Au Creche Canina, que tem unidades na Pituba e em Patamares, há opção de diária avulsa e pacotes Crédito: Divulgação

Já Fernanda Oliveira, proprietária da Hospedagem Afetiva, destaca que equipe capacitada faz toda diferença: “Nossa equipe recebe treinamento prévio sobre comportamento canino, o que permite identificar sinais de estresse, medo e ansiedade, adotando manejos adequados para promover segurança, acolhimento e bem-estar aos hóspedes”.

Para muitos tutores, deixar o animal em um hotel especializado é uma decisão baseada na tentativa de evitar o sofrimento causado pelos fogos. A empresária Camila Goes, que vai hospedar sua pet Duquesa neste São João, conta o motivo da escolha. “Duquesa há algum tempo não fica mais sozinha em casa, pois chora e late. O Club do Focinho sempre é uma solução quando nenhuma de nós estará em casa”, diz.

Riscos à saúde

De acordo com especialistas, o impacto dos fogos nos animais vai além do desconforto momentâneo. O medo pode desencadear reações físicas e comportamentais importantes.

“Do ponto de vista comportamental, é comum observar tremores, vocalização excessiva, agitação, tentativa de fuga e de se esconder. Fisicamente, o estresse intenso pode provocar aumento da frequência cardíaca, salivação, respiração acelerada e até alterações gastrointestinais”, detalha a médica veterinária Maielle Passos.

Para proteger os pets, algumas medidas podem ser adotadas pelos tutores, como manter o animal em ambiente seguro, oferecer objetos familiares e evitar deixá-lo sozinho. Para isso, os hotéis entram como aliados.

“Nesses casos, o ideal é optar por hotéis para cães preparados para esse tipo de situação, que ofereçam ambiente seguro e com manejo adequado para reduzir o estresse. Locais com rotina supervisionada por profissionais e estrutura mais silenciosa tendem a proporcionar maior bem-estar aos animais nesse período”, afirma Maielle.

Na Hospedagem Afetiva, em Itapuã, há estratégias que promovem conforto e tranquilidade aos hóspedes Crédito: Divulgação

Caso seu cão não frequente creche e você vá precisar de hospedagem, é bom se apressar. A maioria dos hotéis encerram as avaliações comportamentais de novos cães neste fim de semana.

“Todos os cães passam por avaliação comportamental, período de adaptação e um pernoite teste antes da hospedagem. Além disso, exigimos que estejam com o protocolo de saúde em dia, incluindo vacinação contra raiva, V10 e gripe canina, vermifugação atualizada e proteção contra pulgas e carrapatos”, detalha Ana Paula, sócia da Au Au.

A alta procura também é um dos fatores para se ter planejamento prévio. “Datas como São João, Carnaval e Réveillon sempre são disputadas, porque os clientes viajam mais, por mais tempo, e assim a demanda aumenta, chegando a 100%. Aumenta a demanda de nossos clientes fixos, mas aumenta ainda mais a procura por pessoas que nunca tinham utilizado esse serviço”, diz Luis Fernando, sócio do Club do Focinho.

Os valores das diárias, para o período, variam de R$ 105 a R$ 180, com opções de desconto em pacotes acima de 10 dias e para quem tem mais de um cão em casa.

Para mais informações:

Au Au Creche Canina: @auaucrechecanina