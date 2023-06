Dez são presos durante festejos de São João na Bahia

Policiamento está reforçado no Parque de Exposições. Crédito: Ascom SSP/Márcia Santana

Na noite desta sexta-feira (23), sete pessoas foram presas em flagrante em Vitória da Conquista, Jequié, Coração de Maria, Itagibá, Iaçu e Macajuba, durante comemorações do São João.



As capturas ocorreram por violência contra a mulher, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, embriaguez ao volante, lesão corporal e desacato e furto.



Também ocorreram três capturas por roubo e tráfico de entorpecentes, após flagra das câmeras inteligentes do Sistema de Reconhecimento Facial, sendo duas em Salvador e uma Jequié.

Também foram lavrados 25 Termos Circunstanciados de Ocorrência, três deles no Parque de Exposições de Salvador pelas práticas de uso de drogas , desacato, ameaça e lesão corporal, e 22 na Região Metropolitana e no interior por uso e posse de drogas, desacato, lesão corporal, provocação de tumulto, ameaça e uso ou posse de drogas.

As forças policiais também apreenderam uma arma de fogo e um simulacro. Em todos os eventos, 71 casos de furto foram registrados nas unidades de polícia judiciária.

No entanto, ainda não há registro de Crimes Graves Contra a Vida, nas áreas da festa de Salvador - Parque de Exposições, Pelourinho e Subúrbio Ferroviário - e nos municípios do interior do estado.