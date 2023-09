São João ou Carnaval? Nova coleção de marca carioca gera polêmica

. Crédito: Reprodução

Varal de bandeirinhas, vestidos de chita, chapéus de palha, estampa xadrez e comida a base de milho e amendoim são elementos que não podem faltar nas tradicionais festas de São João que acontecem em todo o País no mês de junho, especialmente no Nordeste. Mas não foi isso que ganhou destaque na campanha junina lançada pela Farm. A marca de roupas está recebendo uma série de críticas pela produção que mistura elementos carnavalescos e até circenses.

"A Farm precisa visitar o São João de Caruaru (PE) e o de Campina Grande (PB) para entender que roupa de curtir o São João não é roupa de carnaval", comentou uma internauta. "Quando for assim é melhor nem fazer. Vocês não têm ideia do tamanho/importância do São João para a cultura do Nordeste. Nem tudo é carnaval carioca zona sul não viu? Que representação mais caricata", criticou outro internauta.

O vídeo da campanha apresentou looks com peças brilhosas, tules, meia-calça com corações, entre outros elementos que não costumam ser vistos nas festas juninas, e, sim, no Carnaval. Algumas peças remetem até a roupas utilizadas por palhaços. Se não fosse o varal de bandeirinhas ao fundo ou a trilha sonora escolhida, talvez nem desse pra saber que a produção tinha foco no São João.

Ivens Andrade, publicitário e comunicador de moda, acredita que a campanha reduz as manifestações culturais presentes nos festejos juninos. "Se foi falta de repertório ou estratégia de apagamento, tudo carrega um desrespeito leigo e ignorante de quem não se preocupa em olhar direito para o Nordeste. Aquele jeito, de nos chamar de 'Baianal', 'Os Paraíbas', 'O grande estado' é perpetuado por campanhas como essa", pontua.

"A moda que cerca o período junino é rica em infinitas possibilidades. O trabalho manual de artistas quadrilheiros, a ressignificação de bordados e patchworks, as técnicas manuais de 9 estados, os profissionais da beleza… Isso sem falar de cantores, compositores, músicos, repentistas, coreógrafos, cenógrafos e brincantes profissionais e amadores que celebram cultura e história em junho", reforça.

"Isso não é moda, isso não é São João. Como não entendem ou respeitam na totalidade a nossa cultura, seria melhor que também não se apropriassem da alegria dela", declara. Criada em 1997 no Rio de Janeiro, a Farm é conhecida por coleções cheias de cores e peças estampadas.

A Farm fixou um comentário na publicação destacando que a ideia do vídeo não era retratar um São João tradicional, mas apresentar um conceito lúdico a partir de várias referências. A marca diz que entende o ruído que isso criou e que "acolhe" as críticas. Veja: