Senhor do Bonfim se autointitula a Capital Baiana do Forró, você sabia? Essa festividade vai além das festas na praça principal. A tradição começou com as Trezenas de Santo Antônio e evoluiu com as cantadeiras de roda. O São João cresceu e passou a ter festas em clubes, atraindo a atenção da prefeitura, quando surgiram as festas na praça. Hoje, mais de 800 mil pessoas visitam a cidade durante o São João, movimentando a economia.



