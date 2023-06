Vai pegar a estrada no São João? Veja quais são os horários de pico

O fluxo de veículos que partem para cidades do interior da Bahia já está intenso na BR-324. De acordo com a Via Bahia, concessionária que administra a rodovia, os condutores começaram a enfrentar um trânsito lento na manhã desta quarta-feira (21). A empresa também prevê que o movimento deve aumentar em 46% no feriado do São João, em comparação aos dias convencionais.



Confira abaixo os horários de pico para saída e retorno de Salvador durante o feriado: