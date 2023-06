Vídeo: Genard e Cavaleiros do Forró lançam música 'Brinquedin'; veja

Ilustração Eduardo Bastos. Crédito: Ilustração Eduardo Bastos

O cantor e compositor Genard (@cantorgenard) lançou sua mais nova música inédita em colaboração com a banda Cavaleiros do Forró (@cavaleirosdoforro). A faixa intitulada "Brinquedim" já está disponível em todas as principais plataformas digitais de streaming.

Genard é natural de Natal, mas reside em Salvador há 17 anos. Ao longo de sua carreira, ele já lançou seis álbuns e dois DVDs, alcançando grande sucesso à frente de grupos renomados como o próprio Cavaleiros do Forró. Além disso, Genard também contribuiu como backing vocal em bandas como Estakazero, Colher de Pau, Cangaia de Jegue, Zelito Miranda e Claudia Leitte.

Ainda em maio, Genard esteve acompanhado de um trio nordestino em uma ação surpresa do CORREIO na Praça do Relógio de São Pedro, na Avenida Sete, Centro de Salvador. Em plena terça-feira o artista se apresentou no meio do povo e animou quem passava pelo local.

Esse vídeo integra o quadro Sobe o Som, com curadoria de Eduardo Bastos (@eduardo.eduardq), que pelo terceiro ano consecutivo abre espaço para divulgar forrozeiros da Bahia.

