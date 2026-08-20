ENTENDA CASO

12 crianças da mesma vizinhança são diagnosticadas com câncer raro e acendem alerta

Moradores levantam a hipótese de que a exposição a pesticidas usados na região possa ter relação com casos, mas autoridades não confirmam

Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 09:43

Lilly Dalton morreu de tipo raro de câncer ainda sob investigação Crédito: Reprodução/Instagram

O número de crianças e adolescentes diagnosticados com sarcoma de Ewing em Ladera Ranch, no Condado de Orange, na Califórnia, chegou o a 12, segundo relatos de famílias e informações reunidas por autoridades locais. Em julho, eram seis casos conhecidos na comunidade.

A sequência de diagnósticos provocou novas cobranças por uma investigação sobre uma possível causa em comum. Moradores levantam a hipótese de que a exposição a herbicidas e pesticidas usados na região possa ter alguma relação com os casos. Até o momento, porém, não há evidência científica que confirme uma origem ambiental para a concentração da doença.

O número mais recente ainda não havia sido oficialmente confirmado pelo Condado de Orange até a publicação. A informação de que os casos chegaram a 12 foi divulgada por Brian Dalton, pai de Lilly Dalton, jovem que morreu em janeiro, aos 23 anos, após ser diagnosticada com outro tipo raro de câncer.

Ladera Ranch tem cerca de 26 mil habitantes. O Registro de Câncer da Califórnia informou que a comunidade registrou menos de 11 casos de sarcoma de Ewing em um período de dez anos encerrado em 2021. Os dados, no entanto, não contemplam os diagnósticos mais recentes relatados pelas famílias.

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Investigações estão em andamento

As preocupações dos moradores já haviam sido analisadas em 2024. Na ocasião, a Agência de Saúde do Condado de Orange solicitou ao Registro de Câncer da Califórnia uma avaliação sobre a ocorrência dos casos. O órgão não identificou um padrão considerado incomum.

Com a divulgação dos novos diagnósticos, uma nova análise foi solicitada. Desta vez, também participam da apuração o Centro de Câncer da UCI e o Comissário Agrícola do Condado de Orange. Os resultados ainda não foram divulgados.

Em julho, o procurador-assistente federal Bill Essayli também pediu à Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) que avaliasse a possibilidade de fatores ambientais estarem relacionados aos diagnósticos.

Entre as suspeitas levantadas pela comunidade está o uso de herbicidas para controle de vegetação em áreas públicas. A representante do condado afirmou, durante as discussões sobre o caso: "Ainda não sabemos o que causou esses cânceres, mas muitos moradores de Ladera Ranch expressaram preocupação com o uso de herbicidas em sua comunidade."

Segundo ela, o Departamento de Obras Públicas do Condado de Orange passou a utilizar vapor, em vez de herbicidas, para controlar ervas daninhas nas ruas residenciais de Ladera Ranch.

O que é o sarcoma de Ewing?

O sarcoma de Ewing é um câncer raro que pode se desenvolver nos ossos ou nos tecidos moles próximos a eles. A doença atinge principalmente crianças, adolescentes e adultos jovens.

A forma mais comum é o sarcoma de Ewing que surge nos ossos. Quando o tumor se desenvolve nos tecidos moles, recebe o nome de sarcoma de Ewing extraósseo.

Nos Estados Unidos, são registrados aproximadamente 200 a 240 casos por ano. De acordo com a Sociedade Americana do Câncer, não são conhecidas causas relacionadas ao estilo de vida ou ao meio ambiente que estejam associadas ao desenvolvimento desse tipo de câncer.

Caso de jovem também chamou atenção

A morte de Lilly Dalton aumentou a atenção sobre os relatos na região. A jovem morreu em janeiro deste ano, aos 23 anos, vítima de um câncer raro que, segundo as informações disponíveis, era diferente do sarcoma de Ewing diagnosticado nas crianças e adolescentes de Ladera Ranch.