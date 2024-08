BEM ESTAR

3 técnicas de relaxamento para aliviar sintomas emocionais

Em um mundo cada vez mais acelerado, a gestão do estresse e a manutenção do bem-estar emocional se tornam questões essenciais para a saúde. A fisioterapia, tradicionalmente associada à reabilitação física, também pode desempenhar um papel importante no alívio de sintomas emocionais por meio de técnicas de relaxamento e de liberação miofascial (dor muscular regional).

Simone Cury Andery Pinto, coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, explica que técnicas de relaxamento têm mostrado benefícios significativos para a gestão do estresse e da ansiedade. “Métodos como a respiração diafragmática e os alongamentos específicos podem ser extremamente eficazes na redução de tensões emocionais e na promoção de um estado de calma”, afirma. Essas técnicas ajudam a regular o sistema nervoso autônomo, que controla as respostas de estresse do corpo. Abaixo, confira 3 delas!