SAÚDE MENTAL

Aos 31 anos, com depressão grave e depois de 20 tratamentos sem sucesso, paciente sente alegria com cérebro digital

Depressão grave e resistente encontra resposta em implante cerebral inédito; efeitos positivos se mantiveram por 30 meses de acompanhamento contínuo.

J

Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 12:27

Depressão grave e resistente encontra resposta em implante cerebral inédito; efeitos positivos se mantiveram por 30 meses de acompanhamento contínuo. Crédito: Divulgação/Unsplash

Um homem que viveu 31 anos consecutivos em um único episódio depressivo, sem qualquer período de remissão, voltou a sentir alegria após ser submetido a um implante cerebral experimental. O caso, descrito em um estudo publicado na plataforma PsyArXiv, é apontado por pesquisadores como uma prova de conceito inédita para o tratamento da depressão resistente.

Antes do procedimento, o paciente havia passado por 20 tentativas de tratamento diferentes de antidepressivos convencionais a abordagens psicoterapêuticas sem nenhuma melhora duradoura. Ele se enquadrava no perfil mais grave da doença, aquele que atinge cerca de um terço das pessoas com depressão crônica.

Angústia, tristeza, ansiedade e depressão 1 de 9

Uma dor que resistia a tudo

Desde muito jovem, o homem convivia com um quadro de sofrimento mental profundo, marcado pela perda total de interesse pelo mundo e por uma sensação constante de estagnação emocional. Segundo os autores do estudo, ele enfrentou "um episódio depressivo prolongado sem períodos distintos de remissão" ao longo de três décadas.

Esse tipo de quadro é o que a medicina chama de transtorno depressivo maior resistente ao tratamento. Os sintomas se acumulam com o tempo: apatia, ruminação, isolamento social, dificuldades cognitivas e, em muitos casos, ideação suicida. Diante desse cenário, as opções médicas convencionais se esgotam rapidamente.

Como funciona o implante que devolveu a alegria ao paciente?

A resposta veio de um protocolo neurocirúrgico experimental batizado de PACE, que combina estimulação cerebral implantada com um nível de personalização nunca testado antes em humanos.

Diferentemente dos dispositivos convencionais, o sistema é construído a partir de um mapeamento detalhado dos circuitos cerebrais ligados à depressão daquele paciente específico. Três regiões foram alvo da estimulação: o córtex pré-frontal dorsolateral, o córtex cingulado anterior dorsal e o giro frontal inferior, áreas associadas, respectivamente, ao controle executivo, à percepção emocional e à regulação cognitiva.

As eletrodos foram implantados para modular os sinais neuronais em tempo real, por meio de um sistema de retroalimentação. O dispositivo ajusta automaticamente a intensidade da estimulação conforme o estado neurofisiológico detectado no cérebro, uma tecnologia adaptativa que representa um salto em relação aos protocolos fixos usados até então.

Os resultados: da ideação suicida à estabilidade emocional

As mudanças começaram a aparecer rapidamente. O paciente passou a demonstrar curiosidade por coisas do cotidiano e, na sequência, um prazer modesto diante de experiências simples, algo que não sentia havia décadas.

Os números reforçam a magnitude da mudança: em sete semanas, a ideação suicida havia desaparecido completamente. Após quatro meses, o humor do paciente havia melhorado 59% segundo escalas clínicas padronizadas. Os ganhos permaneceram por pelo menos 30 meses de acompanhamento.

Uma esperança pontual, não uma cura universal

Apesar do resultado expressivo, os próprios autores fazem uma ressalva importante: trata-se de um único caso, e o estudo ainda não passou por revisão por pares, etapa essencial para validar qualquer descoberta científica.

Ainda assim, o caso abre uma porta relevante para a chamada medicina mental de precisão, em que o tratamento é desenhado com base na arquitetura neural individual de cada paciente, e não em protocolos genéricos.