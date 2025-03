saúde

4 termos médicos utilizados no tratamento do câncer

Algumas expressões podem indicar informações positivas sobre a doença

1. Regressão

O Dr. Ramon Andrade de Mello explica que o conceito de regressão tem relação direta com o tamanho do tumor. “Então, quando há a diminuição do tumor ou da extensão da doença no corpo, falamos em regressão. Isso ocorre na maioria das vezes pelo tratamento. Há casos raríssimos de regressão espontânea com desaparecimento completo ou parcial de um tumor maligno”, explica. >