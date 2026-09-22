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4 tipos de alimentos que aceleram o envelhecimento, segundo nutricionista

A dieta é fundamental para controlar os efeitos do tempo, e os alimento abaixo são os que mais aceleram o envelhecimento

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:03

Alimentação
Alimentação Crédito: Reprodução

O envelhecimento é um processo natural do corpo. No entanto, existem alguns alimentos que, em excesso, podem fazer com que os efeitos do tempo “cheguem” antes do que deveriam. Segundo a nutricionista Juliana Andrade, do Metrópoles, os piores inimigos nesse sentido são açúcar, gordura trans e ultraprocessados, além do álcool.

Entenda por que alimentação impacta o envelhecimento

De acordo com ela, esses itens causam um processo chamado glicação. “Ele começa sempre que o açúcar circulante no sangue encontra proteínas como o colágeno e a elastina, estruturas responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. Quando essa reação acontece, são formados compostos chamados AGEs, sigla em inglês para produtos finais de glicação avançada”, explica.

Alimentos que mais aceleram o envelhecimento

Açúcar refinado e xarope de milho de alta frutose são os maiores promotores de glicação na dieta por Shutterstock
Gordura trans, presente em margarinas, salgadinhos, biscoitos recheados e fast-food, está entre os compostos mais pró-inflamatórios disponíveis na alimentação por Reprodução
Carnes processadas acumulam fatores associados ao envelhecimento, como gordura saturada, sódio, conservantes e cozimento em altas temperaturas por
Álcool em excesso gera estresse oxidativo, desidrata os tecidos e prejudica o sono, que é quando o organismo realiza boa parte dos processos de reparo celular por Reprodução/Canva
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Açúcar refinado e xarope de milho de alta frutose são os maiores promotores de glicação na dieta por Shutterstock

Leia matéria completa no Portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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