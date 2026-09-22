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4 tipos de alimentos que aceleram o envelhecimento, segundo nutricionista

A dieta é fundamental para controlar os efeitos do tempo, e os alimento abaixo são os que mais aceleram o envelhecimento

Metrópoles

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:03

Alimentação Crédito: Reprodução

O envelhecimento é um processo natural do corpo. No entanto, existem alguns alimentos que, em excesso, podem fazer com que os efeitos do tempo “cheguem” antes do que deveriam. Segundo a nutricionista Juliana Andrade, do Metrópoles, os piores inimigos nesse sentido são açúcar, gordura trans e ultraprocessados, além do álcool.

Entenda por que alimentação impacta o envelhecimento

De acordo com ela, esses itens causam um processo chamado glicação. “Ele começa sempre que o açúcar circulante no sangue encontra proteínas como o colágeno e a elastina, estruturas responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. Quando essa reação acontece, são formados compostos chamados AGEs, sigla em inglês para produtos finais de glicação avançada”, explica.