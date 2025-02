saúde

5 cuidados importantes com os olhos no Carnaval

Veja como garantir a produção para a folia sem prejudicar a saúde ocular

Maquiagens temáticas, cílios postiços e lentes de contato coloridas são adereços populares no Carnaval, ajudando a compor fantasias criativas e cheias de estilo. No entanto, o uso inadequado desses produtos pode representar riscos à saúde dos olhos, causando irritações, alergias e até infecções. >

O contato direto com substâncias inadequadas, a falta de higienização e o uso prolongado de certos acessórios podem comprometer a visão e o conforto ocular. Por isso, a seguir, Erika Yumi, oftalmologista do NEO Oftalmologia, lista alguns cuidados importantes nesta época. Confira! >

1. Cuidados com a maquiagem

Brilhos e glitters são sinônimos de Carnaval, mas é preciso ter cuidado com a aplicação do material próximo aos olhos, pois podem causar irritação quando entra em contato com a região ocular devido ao suor e à água. “Alguns tipos de brilhos e maquiagens podem causar problemas nos olhos quando derretem e escorrem para a região, o que pode causar irritações e comprometer os outros dias de festa do folião”, explica a médica Erika Yumi. >