saúde

5 dicas para estabelecer metas realistas sem pressão

Veja como adaptá-las à realidade pessoal para que não se tornem uma fonte de cobrança

Portal Edicase

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 16:30

É possível estabelecer e alcançar objetivos de forma saudável Crédito: Imagem: Maglara | Shutterstock

No início de um novo ano, a tradição de fazer promessas e estabelecer metas é quase universal. Porém, a cobrança excessiva para atingir esses objetivos pode gerar estresse, ansiedade e frustração. Rosane Aguiar, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, explica que estabelecer metas para o ano novo é uma prática positiva, mas é importante que elas sejam adaptadas à realidade pessoal, para que não se tornem uma fonte de cobrança.

“A primeira dica é começar com metas pequenas e alcançáveis. Isso significa que, ao invés de buscar mudanças radicais, o ideal é dividir grandes objetivos em etapas menores e mais manejáveis. Por exemplo, ao invés de se comprometer a perder 10 quilos em 3 meses, a meta pode ser mais modesta, como adotar hábitos alimentares mais equilibrados ou caminhar 3 vezes por semana”, explica.

Abaixo, confira outras dicas para estabelecer objetivos realistas sem pressão!

1. Estabeleça metas flexíveis

Outra orientação importante é que as metas devem ser flexíveis e ajustáveis. “A vida pode ser imprevisível, e mudanças de planos são naturais. Em vez de se prender rigidamente a um objetivo, é importante que possa ser revisado e adaptado conforme as circunstâncias. Essa flexibilidade ajuda a diminuir a pressão , permitindo que o processo de busca pelas metas seja mais leve e menos frustrante”, ressalta Rosane Aguiar.

2. Metas alinhadas com suas possibilidades

A psicóloga também sugere que as metas sejam estabelecidas com base em valores pessoais e bem-estar emocional. “Em vez de buscar metas externas ou influenciadas por padrões de outras pessoas, como o corpo perfeito ou o sucesso financeiro, a ideia é definir objetivos que realmente tragam satisfação e alinhamento com o que é importante para a pessoa. Um exemplo seria aprender a praticar o autocuidado de forma regular ou priorizar seu tempo com a família”, orienta Rosane Aguiar.

É importante focar em metas positivas, ao invés de criar um ciclo de autoavaliação negativa Crédito: Imagem: eamesBot | Shutterstock

3. Crie metas positivas

É fundamental que as metas sejam positivas, e não apenas uma forma de corrigir falhas ou limitações. Estabelecer metas voltadas para o que se deseja conquistar, em vez de evitar algo, ajuda a manter o foco na motivação e no crescimento pessoal, ao invés de criar um ciclo de autoavaliação negativa.

4. Cuidado com a cobrança

Outro ponto crucial para estabelecer metas sem cobrança é praticar a autocompaixão. Rosane Aguiar reforça que reconhecer que erros e falhas fazem parte do processo é essencial para lidar com as frustrações que inevitavelmente surgem ao longo do caminho. O processo de alcançar objetivos é uma jornada, e ser gentil consigo mesmo durante essa jornada é fundamental para manter a saúde mental e emocional.

5. Celebre as vitórias

A coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera ressalta a importância de se lembrar de celebrar pequenas vitórias ao longo do ano. “Muitas vezes, o foco excessivo no final das metas impede que se reconheça o progresso feito ao longo do caminho. Cada passo dado em direção aos objetivos deve ser comemorado, mesmo que seja um avanço pequeno, pois isso contribui para o fortalecimento da autoestima e a motivação contínua”, conclui.