SAÚDE

5 mitos e verdades sobre a fisioterapia

Fisioterapeuta esclarece as principais questões envolvendo essa área da saúde

A fisioterapia tem se tornado cada vez mais comum em todo o mundo. De acordo com dados do site Catho, a procura por profissionais da área aumentou 725% em 2020, em comparação a 2019. No entanto, muitas pessoas ainda têm uma compreensão equivocada sobre a fisioterapia, utilizando medicamentos e exercícios sem orientação adequada.