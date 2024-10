5 mitos e verdades sobre suplementos para os ossos

Os cuidados com a saúde óssea devem ser aliados com alimentação e hábitos saudáveis ao longo da vida

Em 20 de outubro se celebra o Dia Mundial da Osteoporose. A data é uma campanha global de conscientização, cuidados e prevenção da doença que se caracteriza pela perda progressiva da massa óssea, que é mais frequente em idosos. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

Segundo a nutricionista Camile Zanichelli, da Always Fit, plataforma de e-commerce especializada em suplementos naturais, os cuidados com a saúde óssea devem ser aliados com alimentação e hábitos saudáveis ao longo da vida. “Quando falamos em suplementação para a saúde dos ossos, há ainda diversos mitos. Por isso, é muito importante haver um acompanhamento com profissionais da saúde para que eles sejam complementos”, afirma.