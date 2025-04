saúde

6 benefícios do caju para a saúde e como consumi-lo

Essa fruta tropical é conhecida pelo seu sabor marcante e nutrientes essenciais

Portal Edicase

Publicado em 8 de abril de 2025 às 17:09

O caju é rico em nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo Crédito: Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock

O caju ( Anacardium occidentale ), originário do Brasil, é uma fruta tropical muito usada na culinária por seu sabor marcante e seus benefícios para a saúde. Composto pela polpa suculenta e pela castanha, ele é rico em vitamina C, fibras e antioxidantes, enquanto a semente torrada oferece gorduras boas, proteínas e minerais. >

Veja, a seguir, 6 benefícios do caju para a saúde e como consumi-lo! >

1. Fortalecimento do sistema imunológico

O caju é rico em vitamina C . Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 100 g da fruta tem 219,3 mg desse nutriente. Esse antioxidante ajuda a melhorar as funções das células de defesa do organismo, auxiliando no combate a vírus, bactérias e fungos. Além disso, essa vitamina potencializa a absorção de ferro, contribuindo para a prevenção da anemia. >

2. Melhora a digestão

Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 100 g de caju contêm cerca de 1,7 g de fibra alimentar. Esse nutriente é essencial para o bom funcionamento do intestino, pois contribui para a regularidade do trânsito intestinal e auxilia na manutenção de uma microbiota saudável. Com isso, o consumo da fruta pode ajudar a prevenir quadros de constipação e favorecer uma digestão mais eficiente e equilibrada. >

3. Promove a saúde da pele

A vitamina C presente no caju estimula a produção de colágeno, uma proteína essencial para manter a firmeza, a elasticidade e a hidratação da pele. Além disso, a fruta contém carotenoides, compostos naturais que ajudam a proteger a pele contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta, reduzindo o risco de manchas, rugas e flacidez. Contudo, é importante lembrar que seu consumo não substitui o uso do protetor solar. >

4. Melhora da função cognitiva

As vitaminas do complexo B presentes no caju têm um papel importante na saúde do cérebro. Elas participam da produção de neurotransmissores, substâncias responsáveis pela comunicação entre os neurônios, o que favorece o raciocínio, a memória e outras funções cognitivas. O consumo regular dessas vitaminas pode contribuir para manter o bom desempenho mental e ajudar na prevenção de problemas neurológicos relacionados à deficiência desses nutrientes. >

A castanha-de-caju também é rica em antioxidantes Crédito: Imagem: rsooll | Shutterstock

5. Ação antioxidante

O caju é uma fruta rica em compostos bioativos que promovem a defesa natural do organismo. Além da vitamina C, ele oferece substâncias que atuam no combate ao estresse oxidativo, ajudando a manter o equilíbrio celular. Esses antioxidantes protegem as membranas celulares contra danos, o que pode ajudar a reduzir o surgimento de doenças crônicas, como câncer, diabetes tipo 2 e distúrbios neurodegenerativos. >

Além da fruta, a castanha-de-caju também tem ação antioxidante. O estudo “Profiling of phenolics in cashew nut (Anacardium occidentale L.) testa and evaluation of their antioxidant and antimicrobial properties” , publicado na revista Food Bioscience , investigou a casca da castanha-de-caju e identificou a presença de diversos polifenóis. Esses compostos apresentaram alto potencial antioxidante, contribuindo para a proteção do organismo contra os danos provocados pelos radicais livres. >

6. Ação anti-inflamatória

O caju também se destaca por sua ação anti-inflamatória. O estudo “Atividade antioxidante, anti-inflamatória e cicatrizante do caju ( Anacardium occidentale L. )”, realizado pela Universidade Federal do Ceará, investigou os efeitos do suco da fruta em camundongos da linhagem swiss. >

Os resultados demonstraram que o suco de caju verde foi eficaz na redução da inflamação e contribuiu para a regeneração de tecidos na fase intermediária da cicatrização. Já o suco do fruto maduro demonstrou atuar mais intensamente nas etapas finais do processo cicatrizante. >

Apesar dos achados promissores, é necessário mais pesquisas adicionais para ampliar o entendimento sobre os efeitos biológicos de cada tipo de suco. >

Formas de incluir o caju na dieta

O caju pode ser consumido de diversas maneiras, tornando-se uma adição saborosa e nutritiva à dieta. Algumas formas de consumo incluem:​ >

In natura: saboreie o caju fresco, aproveitando seu sabor único e todos os seus nutrientes;

Sucos: prepare sucos naturais de caju, ricos em vitamina C e refrescantes;

Sobremesas: utilize o caju em receitas de doces, como mousses, sorvetes e compotas;

Pratos salgados: incorpore o caju em saladas, molhos e pratos com carnes, adicionando um toque agridoce;

Castanha-de-caju: consuma a castanha torrada como snack ou em preparações como pastas, leites vegetais, bolos e pães. >