7 alimentos funcionais benéficos para a saúde

Veja como eles podem ajudar no funcionamento do organismo e na prevenção de doenças

A busca incessante por uma rotina saudável contempla diversos fatores, sendo a dieta balanceada o principal deles. Com isso, a inclusão de alguns alimentos é essencial no dia a dia, principalmente os funcionais, fornecem nutrientes vitais ao organismo e benefícios à saúde.

“Os alimentos funcionais oferecem benefícios significativos à saúde do paciente, como os antioxidantes , que reduzem o envelhecimento precoce. Além disso, possuem nutrientes que fortalecem o sistema imune e podem auxiliar na prevenção de doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial e colesterol alto. Em resumo, são alimentos que possuem compostos essenciais que irão promover o bem-estar geral do corpo”, explica Thais Reis Lobo, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.