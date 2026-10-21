DIAGNÓSTICO

90% das brasileiras desconhecem lei que garante exames para detectar câncer em até 30 dias

Pesquisa do Instituto Natura e da Avon aponta que 44% das mulheres têm baixo nível de conscientização sobre a saúde das mamas; levantamento também revela desconhecimento sobre fatores de risco e tratamento

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:10

90% das brasileiras desconhecem lei que garante exames para detectar câncer em até 30 dias Crédito: Imagem: antoniodiaz | Shutterstock

Nove em cada dez brasileiras desconhecem a Lei dos 30 Dias, que estabelece prazo máximo de um mês para a realização dos exames necessários à confirmação do diagnóstico de câncer quando há suspeita da doença. O dado faz parte do Índice de Conscientização sobre a Saúde das Mamas 2026, elaborado pelo Instituto Natura e pela Avon, que também identificou que 92% das mulheres não conhecem a Lei dos 60 Dias, que prevê o início do tratamento oncológico em até 60 dias após o diagnóstico.

O levantamento foi realizado pela agência de pesquisa Quiddity, com 2.094 mulheres brasileiras a partir dos 18 anos. Segundo os dados, a falta de informação pode dificultar o acesso aos direitos previstos em lei e contribuir para que a doença seja descoberta em estágios mais avançados, quando o tratamento tende a ser mais complexo.

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De acordo com o Panorama do Câncer de Mama, ferramenta desenvolvida pelo Instituto Natura e pela Avon em parceria com o Observatório da Oncologia da Abrale e o Instituto Protea, 51% das mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2025 estavam nos estágios três ou quatro da doença. Nesses níveis, o câncer pode apresentar avanço local ou atingir outros órgãos, caracterizando a metástase.

“Quando reunimos esses dados, tanto os públicos quanto o conhecimento das mulheres, conseguimos entender por que o câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil, que mesmo sendo o mais incidente, quando descoberto no início tem chance de cura de 95%. Os direitos garantidos pelas políticas públicas, ou por lei só podem ser buscados se as mulheres os conhecerem”, afirma Mariana Lorencinho, gerente de Políticas Públicas pelo Cuidado com a Saúde das Mamas no Instituto Natura.

Desigualdade no acesso à informação

O estudo mostra que 44% das brasileiras apresentam níveis baixo ou muito baixo de conscientização sobre a saúde das mamas: 34% estão na categoria baixa e 10% na muito baixa. Embora 94% reconheçam que o câncer de mama tem possibilidade de cura quando detectado precocemente, mais da metade das entrevistadas afirma não se sentir preparada para ajudar alguém próximo que receba o diagnóstico.

A pesquisa também identificou diferenças de conscientização relacionadas à renda e ao acesso aos serviços de saúde. Mulheres atendidas pela rede privada, com maior nível socioeconômico e mais velhas apresentam índices mais altos de conhecimento quando comparadas às usuárias do SUS, mais jovens e de menor renda.

Segundo Mariana Lorencinho, essa desigualdade dificulta a disseminação de informações sobre sinais e sintomas, direitos de acesso ao diagnóstico e formas de agir diante de alterações nas mamas, especialmente entre mulheres que estão fora da faixa etária considerada prioritária para o rastreamento.

Outro dado que chama a atenção é que 76% das entrevistadas não sabiam que a mamografia pode ser realizada pelo SUS em qualquer idade quando há sintomas suspeitos ou indicação médica. Entre as mulheres com mais de 40 anos que nunca fizeram o exame, 23% apontaram que o médico nunca havia solicitado a mamografia. O medo foi citado por 13%, enquanto 12% disseram não ter sintomas.

Consultas de rotina

Uma em cada cinco mulheres que já fizeram mamografia não mantém a frequência recomendada para o exame. O levantamento também aponta uma relação entre a realização de consultas ginecológicas de rotina e o acesso à mamografia. Entre as mulheres de todas as idades que afirmaram consultar um ginecologista uma ou duas vezes por ano, 66% realizam o exame. Já entre aquelas que nunca vão a consultas de rotina, o percentual cai para 21%.

“O Índice de Conscientização foi criado justamente para identificar quais são os gargalos de comunicação e adesão da população em relação ao cuidado com a saúde das mamas e orientar quais são as mensagens prioritárias ao longo de todo o ano para de fato levar a informação que é necessária para as mulheres. Nosso objetivo é apoiar políticas públicas e campanhas de conscientização, tornando-as mais efetivas”, explica Jaqueline Marconi, coordenadora de Pesquisa e Monitoramento de Dados do Instituto Natura.

Prevenção e diagnóstico

O levantamento identificou ainda que parte das mulheres confunde ações de diagnóstico precoce com medidas capazes de reduzir o risco de desenvolver câncer de mama. Segundo os resultados, 72% acreditam que consultas e exames de rotina reduzem o risco de aparecimento da doença, enquanto 62% atribuem essa função ao autoexame.

Além disso, metade das entrevistadas não sabe quais fatores ou hábitos aumentam o risco de desenvolver câncer de mama. Apenas 39% associam o consumo de bebidas alcoólicas e a obesidade ao aumento desse risco. O estudo também aponta que seis em cada dez mulheres desconhecem as etapas que compõem o tratamento.

Como o levantamento foi realizado