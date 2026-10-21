90% das brasileiras desconhecem lei que garante exames para detectar câncer em até 30 dias

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Perla Ribeiro
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:10
Nove em cada dez brasileiras desconhecem a Lei dos 30 Dias, que estabelece prazo máximo de um mês para a realização dos exames necessários à confirmação do diagnóstico de câncer quando há suspeita da doença. O dado faz parte do Índice de Conscientização sobre a Saúde das Mamas 2026, elaborado pelo Instituto Natura e pela Avon, que também identificou que 92% das mulheres não conhecem a Lei dos 60 Dias, que prevê o início do tratamento oncológico em até 60 dias após o diagnóstico.
O levantamento foi realizado pela agência de pesquisa Quiddity, com 2.094 mulheres brasileiras a partir dos 18 anos. Segundo os dados, a falta de informação pode dificultar o acesso aos direitos previstos em lei e contribuir para que a doença seja descoberta em estágios mais avançados, quando o tratamento tende a ser mais complexo.
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De acordo com o Panorama do Câncer de Mama, ferramenta desenvolvida pelo Instituto Natura e pela Avon em parceria com o Observatório da Oncologia da Abrale e o Instituto Protea, 51% das mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2025 estavam nos estágios três ou quatro da doença. Nesses níveis, o câncer pode apresentar avanço local ou atingir outros órgãos, caracterizando a metástase.
“Quando reunimos esses dados, tanto os públicos quanto o conhecimento das mulheres, conseguimos entender por que o câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil, que mesmo sendo o mais incidente, quando descoberto no início tem chance de cura de 95%. Os direitos garantidos pelas políticas públicas, ou por lei só podem ser buscados se as mulheres os conhecerem”, afirma Mariana Lorencinho, gerente de Políticas Públicas pelo Cuidado com a Saúde das Mamas no Instituto Natura.
Desigualdade no acesso à informação
O estudo mostra que 44% das brasileiras apresentam níveis baixo ou muito baixo de conscientização sobre a saúde das mamas: 34% estão na categoria baixa e 10% na muito baixa. Embora 94% reconheçam que o câncer de mama tem possibilidade de cura quando detectado precocemente, mais da metade das entrevistadas afirma não se sentir preparada para ajudar alguém próximo que receba o diagnóstico.
A pesquisa também identificou diferenças de conscientização relacionadas à renda e ao acesso aos serviços de saúde. Mulheres atendidas pela rede privada, com maior nível socioeconômico e mais velhas apresentam índices mais altos de conhecimento quando comparadas às usuárias do SUS, mais jovens e de menor renda.
Segundo Mariana Lorencinho, essa desigualdade dificulta a disseminação de informações sobre sinais e sintomas, direitos de acesso ao diagnóstico e formas de agir diante de alterações nas mamas, especialmente entre mulheres que estão fora da faixa etária considerada prioritária para o rastreamento.
Outro dado que chama a atenção é que 76% das entrevistadas não sabiam que a mamografia pode ser realizada pelo SUS em qualquer idade quando há sintomas suspeitos ou indicação médica. Entre as mulheres com mais de 40 anos que nunca fizeram o exame, 23% apontaram que o médico nunca havia solicitado a mamografia. O medo foi citado por 13%, enquanto 12% disseram não ter sintomas.
Consultas de rotina
Uma em cada cinco mulheres que já fizeram mamografia não mantém a frequência recomendada para o exame. O levantamento também aponta uma relação entre a realização de consultas ginecológicas de rotina e o acesso à mamografia. Entre as mulheres de todas as idades que afirmaram consultar um ginecologista uma ou duas vezes por ano, 66% realizam o exame. Já entre aquelas que nunca vão a consultas de rotina, o percentual cai para 21%.
“O Índice de Conscientização foi criado justamente para identificar quais são os gargalos de comunicação e adesão da população em relação ao cuidado com a saúde das mamas e orientar quais são as mensagens prioritárias ao longo de todo o ano para de fato levar a informação que é necessária para as mulheres. Nosso objetivo é apoiar políticas públicas e campanhas de conscientização, tornando-as mais efetivas”, explica Jaqueline Marconi, coordenadora de Pesquisa e Monitoramento de Dados do Instituto Natura.
Prevenção e diagnóstico
O levantamento identificou ainda que parte das mulheres confunde ações de diagnóstico precoce com medidas capazes de reduzir o risco de desenvolver câncer de mama. Segundo os resultados, 72% acreditam que consultas e exames de rotina reduzem o risco de aparecimento da doença, enquanto 62% atribuem essa função ao autoexame.
Além disso, metade das entrevistadas não sabe quais fatores ou hábitos aumentam o risco de desenvolver câncer de mama. Apenas 39% associam o consumo de bebidas alcoólicas e a obesidade ao aumento desse risco. O estudo também aponta que seis em cada dez mulheres desconhecem as etapas que compõem o tratamento.
Como o levantamento foi realizado
O Índice de Conscientização sobre a Saúde das Mamas 2026 foi realizado por meio de questionários on-line autoadministrados, com recrutamento em redes sociais, entre junho e julho de 2026. Ao todo, foram entrevistadas 2.094 brasileiras com 18 anos ou mais. Os dados foram ponderados com base nos critérios do Censo Populacional do IBGE de 2022, com nível de confiança de 95%. De acordo com os responsáveis pelo estudo, mudanças na metodologia impedem a comparação direta dos resultados com os do Índice de 2025.