COMPOSIÇÃO CORPORAL

A balança pode enganar? Veja por que o mesmo peso não significa o mesmo corpo

Gordura, músculos e água podem mudar mesmo quando os quilos permanecem iguais; entenda como acompanhar a evolução além da balança

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 07:30

A balança pode enganar? Veja por que o mesmo peso não significa o mesmo corpo Crédito: Reprodução | Freepik

A balança pode permanecer no mesmo número enquanto o corpo passa por mudanças importantes. Isso acontece porque o peso corporal reúne gordura, músculos, água, ossos, órgãos e outros tecidos, sem revelar quanto cada componente representa. Uma pessoa que começa a treinar, por exemplo, pode reduzir gordura e ganhar massa muscular sem apresentar uma queda significativa de peso. É o que se chama de recomposição corporal e ajuda a explicar por que acompanhar apenas os quilos pode produzir uma visão incompleta dos resultados.

“O peso é apenas uma informação dentro de um conjunto muito maior. Quando avaliamos a composição corporal, conseguimos entender se houve redução de gordura, preservação ou ganho de massa muscular e relacionar esses dados à evolução do condicionamento e da força. É possível, portanto, manter o mesmo peso na balança e estar evoluindo de forma bastante positiva”, explica Cacá Ferreira, gerente técnico corporativo da Cia Athletica.

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Massa magra e massa muscular, por exemplo, não são sinônimos. Enquanto a primeira engloba tudo o que não é gordura, como músculos, água, ossos e órgãos, a massa muscular corresponde especificamente ao tecido ligado à contração e à produção de força. Para identificar essas mudanças, métodos como bioimpedância, adipometria, medidas de circunferência e registros fotográficos podem ser utilizados em avaliações periódicas.

A bioimpedância, bastante comum nas academias, fornece estimativas da composição corporal, mas pode sofrer interferências de fatores como hidratação, alimentação, horário da avaliação e exercícios realizados anteriormente. Por isso, mais importante do que comparar resultados isolados é observar a tendência ao longo do tempo, preferencialmente realizando as avaliações em condições semelhantes. Mudanças no caimento das roupas, aumento das cargas durante o treino e melhora do condicionamento também ajudam a mostrar uma evolução que nem sempre aparece na balança.

Musculação e cardio têm funções diferentes

“Quando o objetivo é melhorar a composição corporal, musculação e exercícios cardiovasculares têm papéis complementares. O treinamento de força estimula e ajuda a preservar a massa muscular, enquanto o cardio contribui para o gasto energético. Mas o resultado não depende de uma avaliação isolada nem acontece de uma semana para outra: é preciso considerar treino, alimentação, recuperação e consistência”, afirma Ferreira.