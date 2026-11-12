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A fruta 'saudável' que virou febre nas redes pode ter óleo e açúcar escondidos; saiba identificar

Com a popularidade do snack nas redes sociais, aumentou a oferta de produtos vendidos como liofilizados; rótulo, ingredientes e procedência ajudam a evitar confusões

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05:30

A fruta 'saudável' que virou febre nas redes pode ter óleo e açúcar escondidos; saiba identificar
A fruta 'saudável' que virou febre nas redes pode ter óleo e açúcar escondidos; saiba identificar Crédito: Imagem gerada pela IA

Leve, crocante e colorida, a fruta liofilizada ganhou espaço nas prateleiras de lojas naturais e virou febre nas redes sociais em 2026. Mas, junto com a popularidade, surgiu um alerta: nem todo produto vendido com esse nome é realmente liofilizado — e alguns podem levar ingredientes como açúcar e óleo.

A Associação Paulista de Nutrição (Apan) orienta os consumidores a dar preferência a versões feitas exclusivamente com a fruta, sem adição de açúcar, xaropes, sal ou óleos. A confusão é favorecida pela variedade de produtos disponíveis a granel, em empórios, feiras e marketplaces. Alguns são importados e fracionados no Brasil sem a embalagem original, o que dificulta a identificação da composição e da procedência.

Frutas exóticas pelo mundo

Originário da Península Malaia e de Bornéu, o mangostão esconde sob a casca roxa grossa uma polpa branca, macia e suculenta de sabor simultaneamente doce e levemente ácido por Basile Morin / Wikimedia Commons
Originário do Sudeste Asiático, o rambutan tem polpa doce e levemente ácida; seu nome vem do malaio rambut, que significa “cabelo”, em referência aos filamentos da casca por Challiyan / Wikimedia Commons
Cultivada há séculos em países asiáticos como China, Japão e Índia, a mão-de-buda recebeu esse nome pelos segmentos semelhantes a dedos e chama atenção pelo aroma intenso da casca por Wonderferret / Wikimedia Commons
Nativo de regiões tropicais da Ásia, o gac fica laranja-avermelhado quando amadurece e é especialmente popular no Vietnã, onde colore de vermelho o tradicional arroz xôi gấc por 葉子 / Wikimedia Commons
Originário da África, o kiwano possui casca alaranjada repleta de pontas e polpa verde gelatinosa, cujo sabor pode lembrar pepino, kiwi ou até banana conforme a maturação por Anagoria / Wikimedia Commons
Nativa do sul do México e de partes da América Central, a pitaya ganhou em inglês o nome “fruta-do-dragão” pela casca coberta por estruturas que lembram escamas por Rodrigo.Argenton / Wikimedia Commons
Nativa do Brasil e especialmente associada à Mata Atlântica, a jabuticaba chama atenção porque seus frutos roxos nascem diretamente no tronco e nos galhos da árvore por Bruno Karklis / Wikimedia Commons
Nativa de ilhas e regiões costeiras do Pacífico e da Oceania, a hala forma uma estrutura que lembra uma grande pinha e pode ser desmontada em dezenas de segmentos individuais por AntanO / Wikimedia Commons
Nativa do México e da Guatemala, a monstera-deliciosa produz um fruto alongado coberto por placas verdes que, quando maduro, revela polpa de sabor tropical intenso por Sheba_Also / Wikimedia Commons
Originário da África Ocidental e transformado em fruta nacional da Jamaica, o ackee se abre naturalmente ao amadurecer e revela sementes pretas brilhantes cercadas por arilos claros comestíveis por Ralf Steinberger / Wikimedia Commons
Nativo das ilhas de Sumatra e Java, na Indonésia, o salak ganhou o apelido de fruta-cobra pela casca escamosa e tem sabor que mistura notas doces e ácidas por A. Prasetya Naharudin / Wikimedia Commons
Nativo de Sumatra e Bornéu, o durian tem casca coberta por grandes espinhos e cheiro extremamente marcante; seu nome deriva do malaio duri, que significa “espinho” por Kembangraps / Wikimedia Commons
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Originário da Península Malaia e de Bornéu, o mangostão esconde sob a casca roxa grossa uma polpa branca, macia e suculenta de sabor simultaneamente doce e levemente ácido por Basile Morin / Wikimedia Commons

Há ainda frutas fritas a vácuo, adoçadas ou desidratadas pelo calor que podem ser comercializadas como se fossem liofilizadas. Uma pesquisa da Hibou citada no levantamento aponta que 56% dos brasileiros não sabem o que é fruta liofilizada. Outros 45% associam o produto espontaneamente à fruta desidratada comum.

Qual é a diferença entre fruta liofilizada e desidratada?

A liofilização é um processo em que a fruta é congelada e colocada em uma câmara de vácuo. Nesse ambiente, a água congelada passa diretamente do estado sólido para o gasoso, sem passar pela fase líquida. O método permite preservar boa parte do formato, da cor, do aroma e das características nutricionais do alimento.

Já a fruta desidratada tradicional perde água por meio do calor. Dependendo do método utilizado, pode ficar mais escura, encolhida e com textura mais borrachuda. A fruta cristalizada, por sua vez, é preparada com calda de açúcar.

O processo de liofilização também exige uma quantidade significativa de fruta fresca. Segundo a ObaKrok, empresa do segmento de snacks, são necessários cerca de 180 gramas de morango fresco para produzir 15 gramas da versão liofilizada. Por isso, preços muito abaixo dos praticados no mercado podem ser um motivo para investigar a procedência.

Sete dicas para identificar a fruta liofilizada

A ObaKrok reuniu orientações para ajudar o consumidor a reconhecer produtos que afirma serem 100% liofilizados. As recomendações incluem observar a lista de ingredientes, a tabela nutricional, a textura e as condições de venda.

  • 1. Confira a lista de ingredientes
    Uma fruta liofilizada sem aditivos deve ter apenas a própria fruta na composição. A presença de óleo vegetal, açúcar, xarope de glicose, maltodextrina, aromatizantes ou corantes indica que o produto não é composto exclusivamente pelo alimento.

  • 2. Observe a tabela nutricional
    Frutas como morango, manga e abacaxi naturalmente têm pouca gordura. Por isso, uma quantidade elevada desse nutriente pode indicar a presença de óleo ou outro ingrediente. Também vale conferir a informação sobre açúcares adicionados no rótulo.

  • 3. Tenha atenção aos produtos vendidos a granel
    A fruta liofilizada absorve umidade do ambiente e pode perder a crocância quando fica exposta ao ar. Por isso, a forma de armazenamento é importante. Prefira estabelecimentos que mantenham o produto protegido e informem sua origem e composição.

  • 4. Observe a textura
    A fruta liofilizada costuma ser leve e quebradiça, desmanchando com facilidade na boca. Produtos fritos podem apresentar uma crocância mais rígida e sensação oleosa. A textura, porém, não deve ser usada isoladamente para determinar o método de fabricação.

  • 5. Veja como reage à água
    Ao entrar em contato com a água, a fruta liofilizada tende a absorver o líquido e recuperar parte da maciez. A presença de uma película oleosa ou de calda pode indicar ingredientes adicionais. O teste é apenas uma observação doméstica e não substitui a conferência do rótulo.

  • 6. Repare na aparência
    A fruta liofilizada costuma manter boa parte do formato e da cor originais, além de ser bastante leve. Pedaços muito escuros e encolhidos podem indicar desidratação pelo calor. Brilho excessivo ou superfície pegajosa também merecem atenção, pois podem estar relacionados à adição de açúcar ou óleo.

  • 7. Exija informações sobre a procedência
    A embalagem deve permitir identificar o fabricante ou responsável pelo produto, além de apresentar informações como CNPJ, lote, validade e lista de ingredientes, conforme as exigências aplicáveis. Produtos importados e fracionados sem identificação dificultam a verificação da origem e da composição.

Como comprar e conservar

Para reduzir o risco de comprar um produto diferente do anunciado, a recomendação é priorizar embalagens fechadas, com identificação do fabricante e informações claras sobre a composição. Também é importante verificar se o estabelecimento mantém o alimento protegido da umidade.

Depois de abrir o pacote, o consumidor deve seguir as orientações de conservação indicadas no rótulo e manter a embalagem bem fechada. A exposição à umidade pode alterar a textura e comprometer a crocância.

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