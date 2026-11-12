A fruta 'saudável' que virou febre nas redes pode ter óleo e açúcar escondidos; saiba identificar

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Perla Ribeiro
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05:30
Leve, crocante e colorida, a fruta liofilizada ganhou espaço nas prateleiras de lojas naturais e virou febre nas redes sociais em 2026. Mas, junto com a popularidade, surgiu um alerta: nem todo produto vendido com esse nome é realmente liofilizado — e alguns podem levar ingredientes como açúcar e óleo.
A Associação Paulista de Nutrição (Apan) orienta os consumidores a dar preferência a versões feitas exclusivamente com a fruta, sem adição de açúcar, xaropes, sal ou óleos. A confusão é favorecida pela variedade de produtos disponíveis a granel, em empórios, feiras e marketplaces. Alguns são importados e fracionados no Brasil sem a embalagem original, o que dificulta a identificação da composição e da procedência.
Frutas exóticas pelo mundo
Há ainda frutas fritas a vácuo, adoçadas ou desidratadas pelo calor que podem ser comercializadas como se fossem liofilizadas. Uma pesquisa da Hibou citada no levantamento aponta que 56% dos brasileiros não sabem o que é fruta liofilizada. Outros 45% associam o produto espontaneamente à fruta desidratada comum.
Qual é a diferença entre fruta liofilizada e desidratada?
A liofilização é um processo em que a fruta é congelada e colocada em uma câmara de vácuo. Nesse ambiente, a água congelada passa diretamente do estado sólido para o gasoso, sem passar pela fase líquida. O método permite preservar boa parte do formato, da cor, do aroma e das características nutricionais do alimento.
Já a fruta desidratada tradicional perde água por meio do calor. Dependendo do método utilizado, pode ficar mais escura, encolhida e com textura mais borrachuda. A fruta cristalizada, por sua vez, é preparada com calda de açúcar.
O processo de liofilização também exige uma quantidade significativa de fruta fresca. Segundo a ObaKrok, empresa do segmento de snacks, são necessários cerca de 180 gramas de morango fresco para produzir 15 gramas da versão liofilizada. Por isso, preços muito abaixo dos praticados no mercado podem ser um motivo para investigar a procedência.
Sete dicas para identificar a fruta liofilizada
A ObaKrok reuniu orientações para ajudar o consumidor a reconhecer produtos que afirma serem 100% liofilizados. As recomendações incluem observar a lista de ingredientes, a tabela nutricional, a textura e as condições de venda.
Como comprar e conservar
Para reduzir o risco de comprar um produto diferente do anunciado, a recomendação é priorizar embalagens fechadas, com identificação do fabricante e informações claras sobre a composição. Também é importante verificar se o estabelecimento mantém o alimento protegido da umidade.
Depois de abrir o pacote, o consumidor deve seguir as orientações de conservação indicadas no rótulo e manter a embalagem bem fechada. A exposição à umidade pode alterar a textura e comprometer a crocância.