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A pneumonia de origem desconhecida na Rússia: o que se sabe sobre a suspeita de peste pneumônica e o que diz a OMS

Peste pneumônica na Rússia: entenda como a doença se transmite, quais são os sintomas e por que autoridades falam em pneumonia de origem desconhecida

  • Foto do(a) author(a) Juliana Matias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Juliana Matias

  • Agência Correio

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:33

Peste pneumônica na Rússia: entenda como a doença se transmite, quais são os sintomas e por que autoridades falam em pneumonia de origem desconhecida Crédito: Foto: gerada por inteligência artificial

Uma pesquisadora de 28 anos do Instituto Antipeste de Irkutsk, na Sibéria, morreu na semana passada de pneumonia grave, e a suspeita de peste pneumônica na Rússia mobilizou autoridades e a OMS. O hospital onde ela morreu foi colocado em quarentena, e contatos da vítima foram isolados. A doença não foi confirmada.

A OMS informou que mantém contato com as autoridades russas e, com os dados atuais, avalia o risco para a população em geral como baixo.

Pneumonia

Pneumonia por Reprodução
Pneumonia por Reprodução
Pneumonia por Reprodução
Pneumonia por Reprodução
Tosse é um dos sintomas por Shutterstock
Já existe vacina contra a pneumonia por Shutterstock
Pneumonia por Shutterstock
Pneumonia pode ser grave por Divulgação
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Pneumonia por Reprodução

O que se sabe até agora sobre o caso na Sibéria

A vítima, Darya Shipilova, morreu na cidade de Shelekhov, vizinha a Irkutsk, segundo a agência russa TASS. Jornais locais afirmam que ela teria quebrado um tubo com a bactéria Yersinia pestis em 25 de setembro.

A Rospotrebnadzor, agência sanitária russa, nega essa versão. Segundo o órgão, não há evidência de acidente no manuseio de patógenos, e a morte decorreu de pneumonia de "origem desconhecida".

O que é a peste pneumônica?

Lorena Galvão, infectologista do Hospital da Bahia e da clínica AMO, explica, em entrevista ao CORREIO, que a peste pneumônica é uma infecção respiratória grave causada pela bactéria Yersinia pestis e acomete os pulmões. A bactéria tem grande potencial de gravidade, mas acontece de forma rara ao redor do mundo.

Segundo a infectologista, a pneumonia e a peste pneumônica compartilham sintomas iniciais semelhantes, como tosse, febre, falta de ar. Porém, a peste tende a evoluir e agravar mais rapidamente que uma pneumonia comum.

Um dos sintomas que diferenciam a peste pneumônica, conforme Galvão, é a tosse com escarro de sangue. Outra distinção é a letalidade. "É uma doença grave e que pode levar ao óbito, principalmente se houver atraso para o tratamento", explica a infectologista.

Qual a relação com a peste negra?

Ainda segundo Galvão, a peste pneumônica é uma das formas de manifestação da Peste, que é a bactéria que provocou a pandemia histórica conhecida como Peste Negra. A pandemia devastou a Europa no século 14 e é uma das maiores tragédias da história, com dezenas de milhões de mortes estimadas.

A bactéria das duas doenças é a mesma, a diferença está no meio de transmissão. Na época, a Peste Negra era transmitida por picadas de pulgas infectadas que viviam em ratos.

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"Na forma pneumônica, a transmissão da bactéria acontece por partículas respiratórias lançadas pela tosse no ambiente", informa Galvão.

Por que a bactéria da peste é mantida em laboratórios?

A Yersinia pestis não é "criada" para causar doença. Ela existe na natureza, e institutos antipeste como o de Irkutsk mantêm amostras controladas para estudá-la. No caso da Sibéria, não há confirmação de que a bactéria tenha qualquer ligação com a morte da pesquisadora.

O principal motivo é a vigilância epidemiológica. Em regiões onde a peste é endêmica, como partes da Sibéria, os laboratórios analisam roedores e pulgas para monitorar focos naturais da doença e alertar as autoridades antes que ela chegue a pessoas.

As amostras também servem para desenvolver e testar vacinas, aperfeiçoar exames de diagnóstico e verificar se a bactéria continua sensível aos antibióticos. Sem culturas para comparação, seria difícil identificar rapidamente um caso suspeito, como o que agora é investigado.

Por fim, há o componente de biossegurança e preparo para emergências. Esse tipo de trabalho exige laboratórios com níveis rígidos de contenção, com protocolos de proteção para os profissionais, e é monitorado por normas nacionais e internacionais.

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Saúde Peste Pneumônica Peste na Rússia

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