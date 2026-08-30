ATIVIDADE FÍSICA

Abdominal não queima gordura da barriga: entenda para que o exercício realmente serve

Fortalecer o core ajuda na postura, na estabilidade e na proteção da coluna, mas não elimina a gordura localizada

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 08:00

Abdominal não queima gordura da barriga: entenda para que o exercício realmente serve Crédito: Reprodução | Freepik

Quem começa a fazer exercícios abdominais geralmente tem um objetivo em mente: conquistar uma barriga mais definida. O que muita gente não sabe é que o exercício tem uma função que vai muito além da aparência — e fazer dezenas de repetições não significa, necessariamente, perder gordura na região.

O abdominal trabalha principalmente o core, conjunto de músculos responsável por dar estabilidade ao tronco e contribuir para a proteção da coluna. Um core fortalecido também pode melhorar a postura, o equilíbrio e a execução de movimentos realizados tanto durante os exercícios quanto nas atividades do dia a dia.

Prancha abdominal 1 de 5

Segundo Luiz Evandro, profissional de Educação Física da Rede Alpha Fitness, um dos principais erros é acreditar que o abdominal consegue eliminar especificamente a gordura acumulada no abdômen. “A principal função do abdominal é fortalecer a musculatura do core, conjunto de músculos responsável por estabilizar o tronco e proteger a coluna. A definição da barriga depende da redução do percentual de gordura corporal, resultado da combinação entre alimentação equilibrada, treino de força, exercícios aeróbicos e hábitos saudáveis”, explica.

Abdominal hipopressivo 1 de 9

Fazer abdominal ajuda a definir a barriga?

O fortalecimento da musculatura abdominal pode contribuir para uma região mais firme e funcional, mas não é possível direcionar a perda de gordura apenas para o abdômen por meio dos exercícios. Para que a musculatura fique mais aparente, é necessário reduzir o percentual de gordura corporal. Esse processo envolve um conjunto de fatores, entre eles alimentação equilibrada, exercícios de força, atividades aeróbicas e hábitos saudáveis. Por isso, aumentar indefinidamente o número de abdominais não é um atalho para conseguir uma barriga definida.

Abdominal 1 de 3

Existem diferentes tipos de abdominal

O abdominal tradicional é apenas uma das possibilidades para trabalhar a região. Há também exercícios como prancha, abdominal infra e abdominal oblíquo, que envolvem diferentes grupos musculares. A escolha do exercício deve levar em consideração o nível de condicionamento físico, os objetivos e as limitações de cada praticante. Não existe uma única variação que seja ideal para todas as pessoas. Mais importante do que escolher o exercício mais difícil é conseguir executá-lo corretamente.

A execução inadequada pode diminuir a eficiência do movimento e aumentar a sobrecarga sobre regiões como a coluna cervical e a lombar. Por isso, a técnica deve ser priorizada em relação à quantidade de repetições. “Mais importante do que fazer muitas repetições é executar o movimento corretamente. Manter o alinhamento do corpo, controlar a respiração e respeitar os limites individuais faz toda a diferença para alcançar resultados com segurança”, orienta Evandro.

Fortalecer o abdômen vai muito além da estética

Os músculos do core participam de diversos movimentos do corpo. Quando estão fortalecidos, podem contribuir para o equilíbrio, a postura e a estabilidade corporal, além de facilitar a realização de exercícios e tarefas cotidianas. É por isso que o abdominal não deve ser visto apenas como um exercício para quem deseja uma barriga definida.