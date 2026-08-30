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Abdominal não queima gordura da barriga: entenda para que o exercício realmente serve

Fortalecer o core ajuda na postura, na estabilidade e na proteção da coluna, mas não elimina a gordura localizada

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 08:00

Abdominal
Abdominal não queima gordura da barriga: entenda para que o exercício realmente serve Crédito: Reprodução | Freepik

Quem começa a fazer exercícios abdominais geralmente tem um objetivo em mente: conquistar uma barriga mais definida. O que muita gente não sabe é que o exercício tem uma função que vai muito além da aparência — e fazer dezenas de repetições não significa, necessariamente, perder gordura na região.

O abdominal trabalha principalmente o core, conjunto de músculos responsável por dar estabilidade ao tronco e contribuir para a proteção da coluna. Um core fortalecido também pode melhorar a postura, o equilíbrio e a execução de movimentos realizados tanto durante os exercícios quanto nas atividades do dia a dia.

Prancha abdominal

A técnica correta ajuda a evitar compensações na lombar e no pescoço durante a sustentação por Freepik
Exercício pode ser feito em pouco espaço, mas depende de alinhamento entre cabeça, tronco e quadris por Freepik
Abdômen, glúteos, lombar e ombros são ativados ao mesmo tempo durante a posição isométrica por Freepik
Séries curtas e bem feitas podem ser mais úteis do que vários minutos com a lombar fora do alinhamento por Freepik
Sustentar a posição por mais tempo só faz sentido quando a postura permanece controlada por Freepik
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A técnica correta ajuda a evitar compensações na lombar e no pescoço durante a sustentação por Freepik

Segundo Luiz Evandro, profissional de Educação Física da Rede Alpha Fitness, um dos principais erros é acreditar que o abdominal consegue eliminar especificamente a gordura acumulada no abdômen. “A principal função do abdominal é fortalecer a musculatura do core, conjunto de músculos responsável por estabilizar o tronco e proteger a coluna. A definição da barriga depende da redução do percentual de gordura corporal, resultado da combinação entre alimentação equilibrada, treino de força, exercícios aeróbicos e hábitos saudáveis”, explica.

Abdominal hipopressivo

Doing abs on the floor in the gym. Beautiful female fitness woman. por Reprodução | Freepik
Abdominal por Reprodução | Freepik
Abdominal por Reprodução | Freepik
Abdominal por Reprodução | Freepik
Abdominal por Reprodução | Freepik
Sporty beautiful young woman practicing yoga, sitting with crossed legs, in Padmasana, Lotus Posture, performing Upward Abdominal Lock, Uddiyana Bandha, close-up, studio por Reprodução | Freepik
Midsection of slim woman in white sportive clothes. Young girl with fit body posing in studio with big windows. Sport, fitness, diet, nutrition and health care concept. por Reprodução | Freepik
Abdominal por Reprodução | Freepik
young fit and tone up woman lying relaxed has a rest during her fitness workout with plank elements for strenght abs in sunny loft soft focus. por Reprodução | Freepik
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Doing abs on the floor in the gym. Beautiful female fitness woman. por Reprodução | Freepik

Fazer abdominal ajuda a definir a barriga?

O fortalecimento da musculatura abdominal pode contribuir para uma região mais firme e funcional, mas não é possível direcionar a perda de gordura apenas para o abdômen por meio dos exercícios. Para que a musculatura fique mais aparente, é necessário reduzir o percentual de gordura corporal. Esse processo envolve um conjunto de fatores, entre eles alimentação equilibrada, exercícios de força, atividades aeróbicas e hábitos saudáveis. Por isso, aumentar indefinidamente o número de abdominais não é um atalho para conseguir uma barriga definida.

Abdominal

Abdominal por Shutterstock
Abdominal por Shutterstock
Abdominal por Shutterstock
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Abdominal por Shutterstock

Existem diferentes tipos de abdominal

O abdominal tradicional é apenas uma das possibilidades para trabalhar a região. Há também exercícios como prancha, abdominal infra e abdominal oblíquo, que envolvem diferentes grupos musculares. A escolha do exercício deve levar em consideração o nível de condicionamento físico, os objetivos e as limitações de cada praticante. Não existe uma única variação que seja ideal para todas as pessoas. Mais importante do que escolher o exercício mais difícil é conseguir executá-lo corretamente.

A execução inadequada pode diminuir a eficiência do movimento e aumentar a sobrecarga sobre regiões como a coluna cervical e a lombar. Por isso, a técnica deve ser priorizada em relação à quantidade de repetições. “Mais importante do que fazer muitas repetições é executar o movimento corretamente. Manter o alinhamento do corpo, controlar a respiração e respeitar os limites individuais faz toda a diferença para alcançar resultados com segurança”, orienta Evandro.

Fortalecer o abdômen vai muito além da estética

Os músculos do core participam de diversos movimentos do corpo. Quando estão fortalecidos, podem contribuir para o equilíbrio, a postura e a estabilidade corporal, além de facilitar a realização de exercícios e tarefas cotidianas. É por isso que o abdominal não deve ser visto apenas como um exercício para quem deseja uma barriga definida.

“Um core fortalecido melhora o equilíbrio, a postura e a estabilidade corporal, além de facilitar a execução de diversos exercícios e atividades do dia a dia. O abdominal deve ser encarado como um exercício para a saúde e para a funcionalidade do corpo”, conclui o profissional da Rede Alpha Fitness.

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