SAÚDE

Ação em Salvador oferece avaliação gratuita para câncer de pulmão e apoio para quem quer parar de fumar

Projeto acontece no Shopping Center Lapa

Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 15:25

Ação em Salvador oferece avaliação gratuita no Shopping Center Lapa Crédito: Divulgação

O tabagismo continua entre os principais fatores de risco para doenças graves e mortes evitáveis no Brasil. Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto, uma ação gratuita no Shopping Center Lapa, em Salvador, pretende aproximar a população de serviços de prevenção, diagnóstico e orientação sobre os impactos do cigarro na saúde.

Entre esta sexta-feira (28) e sábado (29), das 10h às 16h, equipes do Instituto ProPulmão e do Hospital Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer (HFBCCC) estarão no local realizando avaliações de risco para câncer de pulmão, além de orientações voltadas para pessoas que desejam abandonar o tabagismo.

A programação inclui ainda teste de pico de fluxo expiratório, exame utilizado para avaliar a capacidade respiratória, aferição da pressão arterial e verificação da glicemia. A iniciativa integra as ações do Agosto Branco, campanha dedicada à conscientização sobre a saúde pulmonar.

Os números ajudam a explicar a importância da mobilização. Estudo do Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que cerca de 145 mil mortes por ano no país estejam relacionadas ao consumo de tabaco e à exposição à fumaça do cigarro. Isso representa uma média de 477 óbitos por dia provocados por doenças associadas ao hábito de fumar, entre elas câncer de pulmão, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral (AVC), pneumonia e diabetes tipo 2.

Na Bahia, a prevalência de fumantes entre adultos é de 9,8%, segundo dados utilizados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) em seu Plano Estadual de Oncologia. Em Salvador, o índice mais recente aponta que 7,1% da população adulta fumava em 2023, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde.

Além do cigarro tradicional, especialistas também têm chamado atenção para o avanço do uso dos cigarros eletrônicos. Dados do Vigitel mostram que 6,1% dos jovens adultos entre 18 e 24 anos relataram uso diário ou ocasional dos dispositivos em 2023. Embora sejam frequentemente associados a uma alternativa menos nociva, os vapes podem conter nicotina e outras substâncias capazes de provocar dependência e danos à saúde. No Brasil, a fabricação, importação, comercialização e propaganda desses produtos continuam proibidas.