PRINCIPAIS DÚVIDAS

Acordar durante a cirurgia? Tatuagem impede anestesia na coluna? Especialista esclarece dez mitos e verdades sobre anestesia

Especialista explica o que é verdade e o que é mito sobre segurança, memória, anestesia geral, raquianestesia e tatuagens

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14:03

Acordar durante a cirurgia? Tatuagem impede anestesia na coluna? Especialista esclarece dez mitos e verdades sobre anestesia Crédito: Imagem gerada pela IA

A anestesia ainda desperta dúvidas e medo em muitas pessoas que precisam passar por uma cirurgia. Afinal, é possível acordar durante o procedimento? A anestesia pode provocar perda de memória? Quem tem tatuagem na região lombar pode receber anestesia na coluna? E a anestesia geral é realmente mais perigosa do que a raquidiana?

Para esclarecer essas e outras dúvidas, a anestesiologista Lucia Pereira Nascimento, do Centro Médico Elsimar Coutinho Day Hospital (Ceparh), explica dez dos principais mitos e verdades relacionados à anestesia.

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Segundo a médica, a anestesia moderna é considerada segura quando realizada por profissional habilitado, em ambiente adequado e com monitorização. A técnica utilizada é definida de acordo com as condições clínicas de cada paciente, medicamentos em uso, alergias, cirurgias anteriores e características do procedimento.

1. É possível acordar durante uma cirurgia?

Verdade, mas é muito raro. A chamada consciência intraoperatória pode ocorrer durante a anestesia geral. Nesses casos, o paciente pode se lembrar de sons, vozes ou sensações durante o procedimento. A situação é mais associada a emergências e a cirurgias nas quais é necessário limitar a quantidade de anestésico utilizada.

A especialista destaca que é importante diferenciar anestesia geral de sedação. Na sedação, o paciente pode permanecer parcialmente consciente. Já na anestesia geral, o objetivo é manter a pessoa inconsciente, com monitoramento contínuo dos sinais vitais.



2. A anestesia faz perder a memória?

Verdade, geralmente de forma temporária. Alguns medicamentos utilizados durante a anestesia podem provocar sonolência, confusão ou alterações temporárias de memória após a cirurgia. Isso não significa, necessariamente, perda permanente.

Idade, condições de saúde, tipo de cirurgia e medicamentos utilizados podem influenciar esse efeito. “É comum ter dificuldade para lembrar de momentos próximos à cirurgia. Isso é diferente de perda definitiva de memória”, afirma a médica.



3. Existe alergia à anestesia?

Verdade. Reações alérgicas aos medicamentos utilizados durante a anestesia podem ocorrer e, em casos raros, ser graves. Por isso, o paciente deve informar ao anestesiologista qualquer alergia conhecida e também eventuais reações anteriores a medicamentos ou anestesias.

Mesmo que a pessoa não saiba qual medicamento provocou uma reação no passado, a informação deve ser comunicada ao profissional antes do procedimento.



4. Quem tem tatuagem pode receber anestesia na coluna?

Verdade. Ter uma tatuagem na região lombar não impede, por si só, a realização de raquianestesia ou de outros bloqueios na região. Quando possível, o anestesiologista pode escolher uma área da pele sem pigmentação para fazer a punção.

A avaliação considera a localização da tatuagem, as condições da pele e as características de cada paciente.



5. A anestesia geral é mais perigosa que a raquidiana?

Mito. Não existe uma técnica que seja universalmente mais perigosa. A escolha depende do tipo de cirurgia, das condições clínicas do paciente e da relação entre riscos e benefícios.

Por isso, a avaliação pré-anestésica é importante para definir qual estratégia é mais adequada para cada caso.



6. A anestesia geral faz o paciente parar de respirar?

Verdade, em determinadas situações. Alguns medicamentos utilizados na anestesia geral podem reduzir ou interromper temporariamente a respiração espontânea. Quando isso ocorre, a equipe anestésica utiliza equipamentos para auxiliar a ventilação e acompanha continuamente a oxigenação e outros sinais vitais.

Isso não significa que o paciente fique simplesmente sem respirar durante a cirurgia. A equipe dispõe de recursos para controlar e auxiliar a ventilação durante todo o procedimento.



7. É preciso informar todos os medicamentos usados?

Verdade. Medicamentos de uso contínuo, suplementos, fitoterápicos e remédios utilizados eventualmente devem ser informados ao anestesiologista. Doenças preexistentes e experiências anteriores com anestesia também fazem parte das informações importantes para o planejamento.

Até mesmo um medicamento considerado comum pelo paciente pode interferir na anestesia. Por isso, é importante fornecer as informações com precisão.



8. É possível sentir dor durante a anestesia geral?

Mito, quando a anestesia é adequadamente conduzida. O objetivo da anestesia geral é manter o paciente inconsciente e sem dor durante a cirurgia. A equipe acompanha continuamente o estado do paciente e ajusta os medicamentos conforme necessário.

Casos de consciência acidental são raros e não devem ser confundidos com a sedação, situação em que algum grau de consciência pode ocorrer.



9. Anestesia na coluna deixa a pessoa paralítica?

Mito. A raquianestesia bloqueia temporariamente a transmissão dos sinais nervosos, provocando perda de sensibilidade e de movimento na região anestesiada. O efeito desaparece gradualmente conforme o medicamento perde sua ação.

A sensação de não conseguir movimentar as pernas pode causar preocupação, mas o bloqueio é esperado e temporário. O movimento e a sensibilidade retornam gradualmente.



10. A anestesia é sempre igual para todos os pacientes?

Mito. O planejamento anestésico é individualizado e considera fatores como idade, peso, doenças preexistentes, medicamentos utilizados, alergias, cirurgias anteriores e características do procedimento.

Duas pessoas submetidas à mesma cirurgia podem receber planos anestésicos diferentes. A estratégia é definida para buscar o melhor equilíbrio entre segurança, conforto e eficácia em cada situação.



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