Acordar durante a cirurgia? Tatuagem impede anestesia na coluna? Especialista esclarece dez mitos e verdades sobre anestesia

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Perla Ribeiro
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14:03
A anestesia ainda desperta dúvidas e medo em muitas pessoas que precisam passar por uma cirurgia. Afinal, é possível acordar durante o procedimento? A anestesia pode provocar perda de memória? Quem tem tatuagem na região lombar pode receber anestesia na coluna? E a anestesia geral é realmente mais perigosa do que a raquidiana?
Para esclarecer essas e outras dúvidas, a anestesiologista Lucia Pereira Nascimento, do Centro Médico Elsimar Coutinho Day Hospital (Ceparh), explica dez dos principais mitos e verdades relacionados à anestesia.
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Segundo a médica, a anestesia moderna é considerada segura quando realizada por profissional habilitado, em ambiente adequado e com monitorização. A técnica utilizada é definida de acordo com as condições clínicas de cada paciente, medicamentos em uso, alergias, cirurgias anteriores e características do procedimento.
Conversa com anestesiologista ajuda a reduzir o medo
Antes da cirurgia, o paciente pode esclarecer dúvidas diretamente com o anestesiologista e entender qual técnica será utilizada, por que ela foi escolhida e quais medidas serão adotadas para garantir a segurança durante o procedimento. Além de conduzir a anestesia, o profissional também atua no controle da dor durante e depois da cirurgia. O planejamento da analgesia pode contribuir para um despertar mais confortável e reduzir a dor nas primeiras horas de recuperação.