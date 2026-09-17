SONHO REALIZADO

Adolescente com câncer ganha festa de 15 anos dentro de hospital após vender doces para realizar o sonho

Eloah da Silva Pedro, de 14 anos, já vendia brigadeiros e mousses para juntar dinheiro para a festa; equipe do hospital transformou a brinquedoteca em um salão de baile

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16:01

Adolescente com câncer ganha festa de 15 anos dentro de hospital após vender doces para realizar o sonho Crédito: Divulgação

Um sonho de 15 anos que parecia cada vez mais distante ganhou uma versão inesperada dentro de um hospital. Em tratamento há meses no Hospital do Câncer de Muriaé, em Minas Gerais, Eloah da Silva Pedro teve a festa de debutante antecipada pela equipe que acompanha seu tratamento. No dia 21 de agosto, a brinquedoteca da instituição foi transformada em um cenário de festa para que a adolescente pudesse viver o momento que tanto desejava.

Aos 14 anos, Eloah já vendia brigadeiros e mousses para juntar dinheiro para a comemoração. Com o tratamento, porém, a realização do sonho passou a parecer mais distante. A equipe do hospital, que é mantido pela Fundação Cristiano Varella, decidiu então preparar uma surpresa sem que ela soubesse de nada.

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O dia começou com maquiagem, cabelo, o vestido azul escolhido pela adolescente, sapatinhos prateados que lembravam um cristal e, por fim, uma coroa. A cadeira decorada que a levou pelo corredor foi transformada em uma espécie de carruagem, enquanto o caminho era tomado por aplausos até chegar ao cenário decorado com borboletas azuis, suas cores e símbolos favoritos.

A trilha sonora também foi escolhida para combinar com a personalidade da adolescente. Durante a comemoração, Eloah foi embalada por músicas da cantora Ana Castela, artista de que gosta. A família participou da comemoração, mas não foi a única presença especial para Eloah.

Ao longo do tratamento, ela também criou vínculos com profissionais que fazem parte da rotina no hospital, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogas, fonoaudiólogas, pedagogas e assistentes sociais. Tia de consideração da adolescente, Adriana Russi conta que a surpresa foi mantida até o momento da festa. “Mantivemos a surpresa e o encanto para que a emoção pudesse contagiar o dia da debutante”, relata.

Entre os momentos mais marcantes da tarde, ela destaca um encontro que não estava relacionado à decoração ou à música: Eloah pôde colocar no colo a sobrinha Ayla, que havia nascido poucos meses antes. Outro personagem importante da comemoração foi o “príncipe encantado” da adolescente — um dos profissionais responsáveis pelo cuidado dela durante o tratamento.

Brinquedoteca virou salão de baile

A ideia de realizar a festa surgiu justamente porque os profissionais sabiam que a adolescente tinha o desejo de comemorar os 15 anos. A solução encontrada foi levar parte da celebração para dentro do próprio hospital. “Sabíamos que ela tinha o sonho de comemorar os seus 15 anos, então pensamos em uma forma de realizar esse desejo mesmo dentro do ambiente hospitalar”, conta a fisioterapeuta Tatiane Cardoso, uma das organizadoras da festa.

Segundo ela, momentos como esse fazem parte de uma forma de cuidado que vai além dos procedimentos médicos. “É importante que as nossas crianças e adolescentes, mesmo em condições adversas, tenham a oportunidade de viver momentos especiais, criar memórias e se sentirem acolhidos e cuidados.”

A brinquedoteca, que normalmente integra a rotina hospitalar das crianças e adolescentes, ganhou decoração especial para a ocasião. As borboletas azuis, presentes em diferentes elementos do espaço, ajudaram a transformar o ambiente em um cenário de celebração.

Para Adriana, a festa acabou simbolizando uma mensagem que Eloah vem transmitindo à família desde o diagnóstico: os momentos de alegria não precisam esperar até que todas as dificuldades terminem. “A vida não para na dor, a festa dos sonhos não precisou ser no salão dos sonhos, foi na brinquedoteca do hospital. O que realmente é preciso, é o amor, é saber que tem pessoas que torcem, cuidam, aplaudem a sua história e se esforçam para realizar seus sonhos”, afirma.