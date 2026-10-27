Ajuda na circulação, tem antioxidantes e favorece o intestino: conheça cinco benefícios de vegetal comum na alimentação

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Perla Ribeiro
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 05:20
Presente em saladas, sucos e diferentes receitas, a beterraba reúne nutrientes e compostos naturais que despertam o interesse da ciência. Entre eles estão os nitratos, substâncias que podem favorecer a circulação sanguínea e contribuir para o desempenho físico durante determinados tipos de exercício.
No organismo, os nitratos podem ser convertidos em óxido nítrico, molécula que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e facilita o fluxo de sangue. Esse mecanismo está entre os motivos pelos quais a beterraba é estudada por pesquisadores e desperta o interesse de praticantes de atividades físicas, especialmente de modalidades de resistência, como corrida e ciclismo.
Beterraba
Um estudo publicado em 2022 na revista científica Advances in Nutrition, que reuniu dados de 1.705 participantes, analisou os efeitos dos nitratos alimentares sobre o desempenho físico. Os resultados apontaram possíveis benefícios associados ao consumo desses compostos, embora os efeitos possam variar conforme a atividade praticada e as características de cada pessoa.
Confira cinco benefícios da beterraba para o organismo:
Como incluir a beterraba na alimentação
A beterraba pode ser consumida crua, cozida ou assada, além de ser utilizada em sucos e outras preparações. A variedade de formas de consumo facilita sua inclusão na rotina alimentar. Os compostos presentes no vegetal também passaram a ser explorados pelo mercado de bebidas funcionais. Um exemplo é a HydraBlast, marca brasileira que utiliza nitrato de beterraba em uma bebida pronta para consumo, combinada com água de coco, taurina e eletrólitos. Segundo a empresa, a fórmula não contém açúcar nem cafeína e foi desenvolvida para acompanhar a hidratação na rotina e durante atividades físicas.
“A beterraba é um exemplo de como ingredientes presentes no nosso dia a dia podem oferecer propriedades interessantes para o organismo. Hoje, existe uma busca crescente por alternativas que combinem praticidade, ingredientes de origem natural e bem-estar. É justamente esse olhar que também orienta o desenvolvimento de bebidas funcionais, como a HydraBlast”, afirma Alberto Hakim, fundador da marca.
Apesar dos possíveis benefícios, a beterraba não substitui uma alimentação variada nem tratamentos médicos. Seus efeitos sobre a circulação e o desempenho físico também não são iguais para todas as pessoas, e o consumo do vegetal como parte da dieta não garante, por si só, melhora no rendimento esportivo.