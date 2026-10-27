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Ajuda na circulação, tem antioxidantes e favorece o intestino: conheça cinco benefícios de vegetal comum na alimentação

Rica em nitratos naturais, fibras e antioxidantes, hortaliça é estudada por seus possíveis efeitos na saúde cardiovascular, na resistência muscular e no funcionamento intestinal

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 05:20

A beterraba é rica em nutrientes que trazem benefícios tanto para o corpo quanto para a mente (Imagem: Dani Vincek | Shutterstock)
Ajuda na circulação, tem antioxidantes e favorece o intestino: conheça cinco benefícios de vegetal comum na alimentação Crédito: Imagem: Dani Vincek | Shutterstock

Presente em saladas, sucos e diferentes receitas, a beterraba reúne nutrientes e compostos naturais que despertam o interesse da ciência. Entre eles estão os nitratos, substâncias que podem favorecer a circulação sanguínea e contribuir para o desempenho físico durante determinados tipos de exercício.

No organismo, os nitratos podem ser convertidos em óxido nítrico, molécula que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e facilita o fluxo de sangue. Esse mecanismo está entre os motivos pelos quais a beterraba é estudada por pesquisadores e desperta o interesse de praticantes de atividades físicas, especialmente de modalidades de resistência, como corrida e ciclismo.

Beterraba

[Edicase]A beterraba ajuda a proteger a saúde do coração (Imagem: Nungning20 | Shutterstock) por Imagem: Nungning20 | Shutterstock
[Edicase]A beterraba é rica em nutrientes que trazem benefícios tanto para o corpo quanto para a mente (Imagem: Dani Vincek | Shutterstock) por Imagem: Dani Vincek | Shutterstock
O suco de beterraba é ótimo para controlar pressão sanguínea por Imagem: freshtopia.net/Flickr
Suco de beterraba por Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com chia (Imagem: nblx | Shutterstock) por Imagem: nblx | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com maçã e cenoura (Imagem: Melica | Shutterstock) por Imagem: Melica | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com gengibre (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com cenoura e laranja (Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock) por Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com gengibre e limão (Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock) por Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba, cenoura, gengibre e limão (Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock) por Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock
[Edicase]Suco de romã com beterraba e laranja (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba, morango e manjericão (Imagem: Veronika Idiyat | Shutterstock) por
[Edicase]Vitamina de beterraba, banana e morango (Imagem: NatashaPhoto | Shutterstock) por
[Edicase]Panqueca de beterraba com ricota (Imagem: IIIRusya | Shutterstock) por
[Edicase]Homus de grão-de-bico com beterraba (Imagem: BooFamily | Shutterstock) por
Estudo aponta a beterraba como aliada das mulheres na menopausa; saiba como consumir por Shutterstock
[Edicase]A beterraba é rica em nutrientes essenciais para o organismo e oferece diversos benefícios para a saúde (Imagem: Nungning20 | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba com limão (Imagem: nblx | Shutterstock) por
[Edicase]Risoto de beterraba (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba com laranja (Imagem: Chiociolla | Shutterstock) por
[Edicase]Salada de beterraba e queijo minas (Imagem: Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba com limão (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de morango com beterraba e cenoura (Imagem: Amallia Eka | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba com limão (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por
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[Edicase]A beterraba ajuda a proteger a saúde do coração (Imagem: Nungning20 | Shutterstock) por Imagem: Nungning20 | Shutterstock

Um estudo publicado em 2022 na revista científica Advances in Nutrition, que reuniu dados de 1.705 participantes, analisou os efeitos dos nitratos alimentares sobre o desempenho físico. Os resultados apontaram possíveis benefícios associados ao consumo desses compostos, embora os efeitos possam variar conforme a atividade praticada e as características de cada pessoa.

Confira cinco benefícios da beterraba para o organismo:

  • 1. Pode favorecer a circulação sanguínea
    Os nitratos presentes na beterraba contribuem para a produção de óxido nítrico, substância que auxilia no relaxamento dos vasos sanguíneos. Esse processo pode favorecer o fluxo de sangue e está associado a possíveis efeitos na regulação da pressão arterial.

  • 2. Pode contribuir para a resistência física
    Os nitratos da beterraba são estudados por sua capacidade de melhorar a eficiência muscular durante determinados exercícios. O possível efeito interessa especialmente a praticantes de atividades de resistência, embora os resultados dependam da modalidade, da intensidade do esforço e das características individuais.

  • 3. Fornece compostos antioxidantes
    A cor característica da beterraba está relacionada às betalaínas, pigmentos naturais com propriedades antioxidantes. Esses compostos são estudados por sua atuação em processos relacionados ao estresse oxidativo, mas seus efeitos sobre a saúde humana ainda precisam ser mais bem compreendidos.

  • 4. Ajuda no funcionamento intestinal
    Quando consumida integralmente, a beterraba fornece fibras que contribuem para o funcionamento do intestino. Esses nutrientes também ajudam a promover a saciedade e fazem parte de uma alimentação equilibrada.

  • 5. Oferece nutrientes importantes para o organismo
    Além dos nitratos, a beterraba contém potássio, mineral envolvido no funcionamento muscular e no equilíbrio de líquidos, e folato, vitamina do complexo B necessária à formação das células e a diferentes processos metabólicos.

Como incluir a beterraba na alimentação

A beterraba pode ser consumida crua, cozida ou assada, além de ser utilizada em sucos e outras preparações. A variedade de formas de consumo facilita sua inclusão na rotina alimentar. Os compostos presentes no vegetal também passaram a ser explorados pelo mercado de bebidas funcionais. Um exemplo é a HydraBlast, marca brasileira que utiliza nitrato de beterraba em uma bebida pronta para consumo, combinada com água de coco, taurina e eletrólitos. Segundo a empresa, a fórmula não contém açúcar nem cafeína e foi desenvolvida para acompanhar a hidratação na rotina e durante atividades físicas.

“A beterraba é um exemplo de como ingredientes presentes no nosso dia a dia podem oferecer propriedades interessantes para o organismo. Hoje, existe uma busca crescente por alternativas que combinem praticidade, ingredientes de origem natural e bem-estar. É justamente esse olhar que também orienta o desenvolvimento de bebidas funcionais, como a HydraBlast”, afirma Alberto Hakim, fundador da marca.

Apesar dos possíveis benefícios, a beterraba não substitui uma alimentação variada nem tratamentos médicos. Seus efeitos sobre a circulação e o desempenho físico também não são iguais para todas as pessoas, e o consumo do vegetal como parte da dieta não garante, por si só, melhora no rendimento esportivo.

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