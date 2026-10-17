DEPOIS DA ATIVIDADE FÍSICA INTENSA

Além da água: o que beber após o treino para repor líquidos e minerais perdidos

Suor elimina água e eletrólitos, como sódio e potássio

Thais Borges

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 07:00

Eletrólitos eliminados pelo suor participam de funções importantes no organismo e devem ser usados após o treino Crédito: Divulgação

Após uma corrida, uma aula intensa ou um treino que termina com a roupa encharcada de suor, beber água costuma ser uma das primeiras medidas para recuperar os líquidos perdidos. Embora seja fundamental para a hidratação, ela não é o único elemento envolvido nesse processo. Durante a transpiração, o organismo também elimina eletrólitos, minerais que desempenham funções importantes e cuja reposição pode exigir atenção de acordo com a intensidade e a duração do exercício.

Sódio, potássio, magnésio e cálcio estão entre os principais eletrólitos presentes no corpo humano. Essas substâncias participam do equilíbrio de líquidos, da contração muscular e da transmissão de impulsos nervosos. Durante a atividade física, o organismo produz suor para regular a temperatura corporal e, nesse processo, perde principalmente água e sódio, além de outros minerais em quantidades menores.

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“Quando suamos, perdemos água e também minerais importantes para o funcionamento do organismo. Por isso, depois de atividades que geram uma transpiração maior, é interessante olhar não apenas para a ingestão de líquidos, mas também para a alimentação. A água de coco em caixinha é uma opção prática que pode contribuir nesse momento porque, além de fornecer líquido, contém eletrólitos naturalmente presentes no fruto, com destaque para o potássio e é isenta de gordura”, explica o professor Antonio Herbert Lancha Junior, doutor em nutrição e autor renomado na área de nutrição esportiva.

A quantidade de água e de minerais eliminada pelo suor varia conforme as características de cada pessoa e as condições do exercício. Intensidade e duração do treino, temperatura e umidade do ambiente e taxa individual de transpiração estão entre os fatores que influenciam essas perdas. Por isso, nem toda atividade física exige uma estratégia específica de reposição de eletrólitos. Em exercícios mais curtos ou de intensidade leve a moderada, a ingestão adequada de água e uma alimentação equilibrada ao longo do dia geralmente ajudam na recuperação dos líquidos e nutrientes perdidos.

Já em treinos prolongados ou intensos, realizados em dias muito quentes ou que provocam transpiração abundante, a reposição de líquidos e eletrólitos pode exigir cuidados adicionais. Nesses casos, a estratégia deve levar em conta tanto as condições do exercício quanto as necessidades individuais.

O sódio, um dos minerais eliminados em maior quantidade pelo suor, contribui para o equilíbrio dos líquidos corporais e para a transmissão dos impulsos nervosos. O potássio, por sua vez, participa do funcionamento dos músculos e do sistema nervoso. Esse mineral está presente em alimentos como frutas, verduras e leguminosas e também faz parte da composição natural da água de coco.

“A água de coco pode ser uma escolha interessante no pós-treino por reunir líquido e minerais em sua composição. Isso não significa que ela substitua a água ou que seja necessária depois de qualquer exercício, mas pode complementar a hidratação e a alimentação dentro de uma rotina ativa”, destaca Lancha Junior.

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Hidratação

A recuperação após o exercício não depende apenas do que é consumido nos minutos seguintes à atividade física. A hidratação deve ser mantida ao longo de todo o dia, enquanto uma alimentação variada contribui para fornecer água e minerais necessários ao funcionamento do organismo.

“No pós-treino, a estratégia de hidratação também deve considerar o contexto de cada pessoa. Para a maioria das atividades do dia a dia, água e uma alimentação equilibrada podem ser suficientes. Já após perdas mais significativas pelo suor, outros líquidos e alimentos que fornecem minerais podem complementar a hidratação. A água de coco é uma das alternativas que pode fazer parte dessas escolhas, pois além de sua composição, aqui já destacada, ela possui o sabor que favorece a ingestão”, acrescenta o professor.

No caso da água de coco comercializada em caixinhas, a tecnologia de processamento e envase contribui para a praticidade do produto. A combinação de tratamento térmico UHT, envase asséptico e embalagem cartonada com seis camadas de proteção permite o armazenamento sem necessidade de refrigeração antes da abertura, dispensando também o uso de conservantes, conforme as características do produto.

“Não precisamos transformar a hidratação em uma conta complicada. O mais importante para quem pratica atividade física é manter uma boa ingestão de líquidos ao longo do dia e uma alimentação equilibrada. Dentro dessa rotina, diferentes escolhas podem contribuir para a ingestão de líquidos e minerais, incluindo a água de coco, sempre considerando as necessidades de cada pessoa”, conclui.