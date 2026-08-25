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Alimentação pode afetar ansiedade, humor e concentração; veja como a comida interfere na saúde mental

Nutricionista e psicóloga explica como nutrientes, açúcar, ultraprocessados e até a saúde do intestino podem influenciar o funcionamento do cérebro

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14:50

Alimentação pode afetar ansiedade, humor e concentração; veja como a comida interfere na saúde mental Crédito: Depositphotos

A relação entre o que se coloca no prato e a saúde mental vai muito além da sensação de saciedade. A alimentação participa de processos ligados ao funcionamento do cérebro, ao equilíbrio emocional, ao sono e à concentração e pode influenciar a intensidade de sintomas emocionais.

Segundo a nutricionista e psicóloga Flávia Lucena, existe uma relação de mão dupla entre alimentação e saúde mental. Uma dieta equilibrada pode favorecer o funcionamento cerebral, enquanto padrões alimentares inadequados podem aumentar a vulnerabilidade emocional. “A ciência mostra que o padrão alimentar pode modular risco, intensidade de sintomas e qualidade do funcionamento cerebral”, explica.

Alimentação saudável 1 de 8

O que acontece quando a alimentação é ruim?

Dietas com maior presença de alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes, leguminosas, oleaginosas e peixes, além de fontes de gorduras insaturadas, estão associadas a uma melhor regulação metabólica e a menores níveis de inflamação sistêmica.

Por outro lado, uma alimentação rica em ultraprocessados, açúcar e gorduras de baixa qualidade pode estar relacionada a maior fadiga, piora da cognição e maior instabilidade emocional. Um dos mecanismos envolvidos está nas oscilações de glicose e insulina. O consumo excessivo de açúcar e farinhas refinadas pode provocar variações que contribuem para queda de energia, irritabilidade, fome intensa e dificuldade de concentração.

“Quando há desequilíbrios frequentes no corpo, o funcionamento dos processos mentais tende a piorar”, afirma Flávia. Segundo a especialista, muitos ultraprocessados também favorecem processos de inflamação crônica de baixo grau e estresse oxidativo, que podem afetar regiões do cérebro relacionadas ao humor, à memória e ao controle emocional.

Cérebro também precisa de nutrientes

Uma alimentação pode fornecer quantidade suficiente de calorias e, ainda assim, ser pobre em nutrientes importantes para o organismo. Substâncias como ômega 3, vitaminas do complexo B, magnésio, ferro, vitamina D, zinco, proteínas e aminoácidos participam de diferentes processos relacionados à produção de energia, formação de novos neurônios e regulação da inflamação. Por isso, a qualidade da alimentação também importa quando o objetivo é manter o cérebro funcionando adequadamente.

E o intestino tem relação com o humor?

Sim. A comunicação entre intestino e cérebro é uma das áreas estudadas pela chamada neurociência nutricional. Essa conexão ocorre por diferentes mecanismos, envolvendo o sistema nervoso, hormônios relacionados ao estresse, processos inflamatórios e substâncias produzidas pela microbiota intestinal, formada por microrganismos que vivem no intestino e participam de funções como a digestão.

“A microbiota intestinal tem papel central nesse processo, pois esses microrganismos participam da produção de compostos que ajudam a regular inflamação e influenciam a comunicação com o sistema nervoso central”, explica Flávia. Segundo ela, uma alimentação pobre em fibras e rica em ultraprocessados pode favorecer um desequilíbrio desses microrganismos e desencadear uma série de efeitos no organismo.

Mas o caminho também funciona ao contrário

Não é apenas a alimentação que influencia o estado emocional. A saúde mental também pode mudar a maneira como uma pessoa se alimenta. Fome fisiológica não é o único fator que determina as escolhas alimentares. Emoções, estresse, privação de sono, rotina e contexto social também interferem nesse comportamento.

Em situações de estresse crônico, por exemplo, o organismo pode buscar alimentos mais palatáveis como uma forma de recompensa e alívio imediato. “Alimentação não é guiada apenas por fome fisiológica. Ela também responde a emoções, rotina, privação de sono, nível de estresse e contexto social”, afirma a especialista.

Comida não substitui tratamento