PREVENÇÃO

Alimentação pode reduzir risco de câncer; veja o que incluir e o que evitar

A qualidade da dieta ao longo da vida está associada à prevenção de diferentes tipos da doença, enquanto excesso de peso, álcool, cigarro e carnes processadas estão entre os fatores que aumentam os riscos

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 11:55

Alimentação pode reduzir risco de câncer; veja o que incluir e o que evitar Crédito: Freepik

A alimentação tem papel importante na redução do risco de câncer e faz parte de um conjunto de hábitos que podem ser construídos ao longo da vida. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 30% e 50% dos casos da doença poderiam ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis, como manter uma dieta equilibrada, praticar atividade física regularmente, controlar o peso corporal e evitar o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas.

Embora nenhum alimento isoladamente seja capaz de impedir o surgimento do câncer, a qualidade da alimentação pode influenciar condições do organismo relacionadas ao desenvolvimento da doença. Para Ana Claudia Gomez de Araújo, nutricionista oncológica da Croma Oncologia, a relação entre alimentação e câncer não está ligada a um ingrediente específico, mas ao padrão alimentar mantido ao longo do tempo. “Nenhum alimento isolado é capaz de prevenir o câncer. O benefício está em uma alimentação equilibrada, com maior presença de alimentos in natura ou minimamente processados e escolhas que sejam sustentáveis para a rotina de cada pessoa”, explica.

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Esse padrão alimentar inclui maior presença de frutas, verduras, legumes, feijões, grãos integrais, castanhas, azeite de oliva e peixes. Esses alimentos fornecem fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos importantes para o funcionamento do organismo. As fibras, por exemplo, contribuem para a saúde intestinal e para o equilíbrio da microbiota. Outros nutrientes participam de processos relacionados à proteção das células e ao controle da inflamação.

Excesso de peso também entra na conta

Além da qualidade da alimentação, alguns hábitos e condições estão associados ao aumento do risco de câncer. O excesso de gordura corporal merece atenção: a obesidade está relacionada a pelo menos 13 tipos da doença, incluindo câncer de mama na pós-menopausa, colorretal, endométrio, fígado, rim e pâncreas.

O acúmulo excessivo de gordura provoca alterações metabólicas e inflamatórias que podem favorecer um ambiente mais propício ao desenvolvimento de tumores. O consumo de bebidas alcoólicas e o tabagismo também estão entre os principais fatores de risco evitáveis para o câncer. De acordo com a Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC), o álcool está relacionado a sete tipos da doença: boca, faringe, laringe, esôfago, fígado, mama e intestino.

Já o tabagismo está associado a pelo menos 20 tipos de câncer, principalmente o de pulmão, mas também tumores de boca, garganta, esôfago, pâncreas, bexiga, rim e colo do útero. No campo da alimentação, as carnes processadas, como salsicha, linguiça, bacon, presunto e salame, foram classificadas pela IARC como carcinogênicas para humanos, principalmente pela associação observada com o câncer colorretal.

Existem mesmo “alimentos anticâncer”?

Com a popularização de informações sobre supostos “alimentos anticâncer” nas redes sociais, também cresceram as promessas de ingredientes capazes de prevenir ou tratar a doença. Cúrcuma, gengibre, alho, chá verde, frutas vermelhas e brócolis possuem compostos benéficos e podem fazer parte de uma alimentação saudável. No entanto, não há evidências de que qualquer um desses alimentos, consumido de forma isolada, seja capaz de evitar o câncer. “Esses alimentos podem fazer parte de uma alimentação saudável, mas o efeito positivo vem do conjunto das escolhas alimentares e não de um único ingrediente”, afirma Ana Claudia.

Dietas restritivas podem trazer riscos

A especialista também alerta para o cuidado com dietas restritivas divulgadas como estratégias de prevenção ou tratamento do câncer. Não há comprovação científica de que eliminar completamente o açúcar ou os carboidratos, nem adotar dietas como a cetogênica — baseada em uma ingestão muito baixa de carboidratos e alta de gorduras — ou a alcalina — que propõe priorizar alimentos considerados capazes de alterar o pH do organismo — impeça o desenvolvimento ou a evolução da doença.

Além de não terem eficácia comprovada para esse objetivo, essas estratégias podem favorecer deficiências nutricionais, perda de massa muscular e comprometimento do estado nutricional. O risco é especialmente relevante entre pessoas em tratamento oncológico quando essas dietas são adotadas sem orientação profissional.

O que fazer no dia a dia?

Na prática, a prevenção passa pela construção de hábitos consistentes e possíveis de manter no dia a dia. Priorizar alimentos naturais, reduzir o consumo de ultraprocessados, limitar álcool e cigarro, praticar atividade física e manter uma rotina alimentar equilibrada são atitudes que contribuem para a saúde de forma ampla.